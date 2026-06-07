Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk voor het eerst een Grand Slam gewonnen. De Duitser rekende in een zenuwachtige finale af met de Italiaanse verrassing Flavio Cobolli: 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Voor Zverev was het daarmee eindelijk raak na drie verloren finales.

De druk lag bijna het hele toernooi op Zverev, want doordat titelhouder Carlos Alcaraz zich afmeldde en daarna Jannik Sinner en Novak Djokovic al vroeg uitgeschakeld werden, was dit zijn grote kans om eindelijk van de hatelijke nul af te komen nadat hij eerder al finales had verloren op de US Open (2020), Roland Garros (2024) en de Australian Open (2025). Tegen Cobolli, de nummer 14 van de wereld, lukte hem dat.

Zenuwachtige finale

In de beginfase leek het er niet op dat het een spannende partij ging worden, want Zverev startte veel beter dan Cobolli. Hij brak de Italiaan in de eerste game van de partij en de Italiaan stapelde in de openingsset fout op fout. De eerste set ging na ruim een half uur dan ook met liefst 6-1 naar Zverev.

In de tweede set was Zverev lange tijd de bovenliggende partij, maar halverwege de set kreeg hij plotseling last van zenuwen. De nummer 3 van de wereld maakte een hoop fouten en bij Cobolli groeide het vertrouwen. De Italiaan brak na een lange game op 3-3, hield die vast tot het einde en heeft de stand gelijk getrokken.

Cobolli dwingt beslissende set af

Beide spelers waren in de derde set lange tijd aan elkaar gewaagd en het had er dan ook alle schijn van dat het op een tiebreak zou uitlopen. Dat gebeurde niet, want bij een 5-4 voorsprong wist Zverev dankzij een aantal missers van zijn tegenstander de beslissende break te plaatsen. Hij was toen dus nog maar één set verwijderd van de felbegeerde titel.

Die had hij kunnen pakken in de vierde set, maar dat gebeurde niet. Zverev maakte daarin tot twee keer toe een break goed en een tiebreak moest de beslissing brengen. Cobolli kreeg bij 6-4 twee setpunten en leek te moeten vrezen toen hij de eerste met een vreselijke misser liet liggen. Met een geweldige forehand haalde hij de set echter alsnog binnen.

Zverev slaat toch toe

Het momentum leek bij Cobolli te liggen voor de beslissende set, maar juist op dat moment sloeg Zverev toe. De Duitser brak zijn tegenstander direct en overleefde in de game daarna zelf een breakpoint. Toen Cobolli daarna nog een keer zijn service inleverde en zelf nog meer breekkansen liet liggen, was de beslissing gevallen.

Zverev had af en toe last van nervositeit, maar de voorsprong van 4-0 was te groot om nog in de problemen te komen tegen Cobolli, die ook steeds moeizamer begon te bewegen. Na ruim vier uur tennis mocht de Duitser dan ook zijn eerste Grand Slam-titel vieren.

Hoogtepunt in carrière

Voor de Duitser is de titel in Parijs zonder twijfel het grootste succes uit zijn loopbaan. Hij won al 24 keer een ATP-titel, was twee keer de beste op de ATP Finals én won in 2021 olympisch goud, maar met zijn eerste Grand Slam zet hij nu pas de kroon op zijn werk

Cobolli zal ondanks de verloren finale terugkijken op een geslaagd toernooi. Hij haalde zijn eerste finale op een Grand Slam en als beloning zal hij maandag voor het eerst in de top 10 van de wereldranglijst te vinden zijn. De Italiaan stijgt van plek 14 naar de 10e plaats

Vrouwen

Op zaterdag stond de eindstrijd bij de vrouwen op het programma. Daarin trof de 19-jarige Mirra Andreeva tennissensatie Maja Chwalinska uit Polen. De Poolse beleefde de afgelopen weken een waar sprookje door als nummer 114 via de kwalificaties helemaal door te stoten naar de finale. Daarin bleek de Russin echter een maatje te groot. Andreeva won met 6-3, 6-2 en kroonde zich daarmee voor het eerst tot winnaar van een Grand Slam.

Chwalinska was het verhaal van deze editie van Roland Garros. Na de derde ronde had ze zelfs even geldzorgen aangezien ze niet wist of ze haar hotel nog langer kon betalen. Via landgenote Iga Swiatek kwam er echter een sponsor om haar te ondersteunen. Dat zal de komende tijd in elk geval niet meer nodig zijn. Zowel Chwalinska als Andreeva verdienden een riant bedrag aan prijzengeld.

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