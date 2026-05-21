Lamine Yamal kan al sinds zijn debuut voor FC Barcelona niet meer over straat. De flamboyante aanvaller wordt overal waar hij gaat gevolgd door paparazzi, zelfs op vakantie. Daar werd hij gespot met een mogelijke liefde. Dat zorgde voor de nodige geruchten. Die bevestigde Yamal later door zijn vriendin te tonen bij een gala.

Yamal stond opnieuw in de schijnwerpers van de media nadat hij samen met influencer Inés García hand in hand was gezien op vakantie in Griekenland. Foto's daarvan werden gretig gedeeld in de Spaanse pers en roddelbladen. Maar in plaats van dagenlange speculatie of ze wel of niet een setje zouden zijn, verschenen de twee samen bij het afsluitende diner van landskampioen FC Barcelona in de Casanovas Beach Club in Castelldefels.

Lamine Yamal en vriendin opnieuw samen

De aanwezigheid van Yamal en de 21-jarige influencer uit Sevilla trok veel aandacht op een avond. Het stel arriveerde in een zwart busje te midden van een uitzinnige menigte fans. Het zorgde er volgens Marca zelfs voor dat de beveiliging werd opgeschroefd. Ondanks de commotie koos het kersverse koppel er voor om de kaken stijf op elkaar te houden, ze gaven geen interview aan de media.

Wel liepen ze hand in hand over de rode loper en poseerden ze met een grote lach voor de camera's. Ook Frenkie de Jong was aanwezig op de speciale avond. Hij kwam in tegenstelling tot Yamal en veel andere teamgenoten niet met zijn partner. Van Mikky Kiemeney ontbrak ieder spoor. Het stel heeft dan ook twee jonge kinderen, zoontjes Miles (2) en Mason (0).

Kampioen van La Liga

Yamal en De Jong werden samen met FC Barcelona kampioen. Het was alweer de derde keer dat de twee gezamenlijk een titel mochten vieren. Yamal miste het seizoenseinde door een opgelopen hamstringblessure. Het Spaanse voetbalfenomeen is daardoor onzeker voor het aankomende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Spanje start op 15 juni tegen Kaapverdië, vervolgens volgen nog groepsduels tegen Saoedi-Arabië (21 juni) en Uruguay (27 juni). De verwachting is dat Yamal meegaat naar het wereldkampioenschap, maar een groot deel van de poulefase moet overslaan.

