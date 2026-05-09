Bij Arsenal loopt het sportief op rolletjes. De ploeg heeft de eerste Premier League-titel in ruim twintig jaar in eigen hand en staat bovendien in de Champions League-finale. Toch lijkt het bij één speler van de ploeg van Jurriën Timber momenteel minder lekker te gaan. En dat heeft alles te maken met zijn huwelijk.

Zo verkeert het huwelijk van Arsenal-buitenspeler Leandro verkeert volgens The Sun in een crisis. Zo heeft zijn vrouw Laura Hilven alle sporen van hem van haar sociale media heeft verwijderd. Zo heeft ze al de trouwfoto's verwijderd en sinds december geen beelden meer geplaatst waarop ze haar ring draagt. Hilven, die net als Trossard Belgisch is, heeft ook foto’s verwijderd waarop ze samen met hem in Arsenal-shirts poseert in het Emirates Stadium van de club in Noord-Londen.

Dertien jaar samen

Het stel trouwde in 2019 en zou volgende maand dertien jaar samen zijn geweest. Daarnaast heeft het (voormalig) koppel twee kinderen: Thiago en Amadeo. Het Britse The Sun schrijft dat Hilven haar Instagram eerder om hun gelukkige leven te laten zien. Ze plaatste regelmatig verliefde kiekjes van hen samen voor haar 35.000 volgers. Onder de inmiddels verwijderde berichten zat ook een foto van Leandro’s huwelijksaanzoek in juni 2018.

Destijds plaatste een verliefde Laura een hartjesemoji en schreef ze enthousiast online: "Ik kan me mijn leven met niemand anders voorstellen dan met JOU!" Bij een foto van hun trouwdag had Laura geschreven: "Er is me vaak verteld hoe mooi het is, hoe diep het gaat. Maar pas sinds ik jou ken, weet ik dat liefde echt bestaat."

Maar berichten van het koppel met dit soort teksten zijn dus verdwenen van haar Instagram. Daarnaast heeft ze sinds 5 december geen foto meer geplaatst waarop ze haar trouw- of verlovingsring draagt. Toen deelde ze een foto van zichzelf met drie vriendinnen, met als bijschrift: “Kerstdiner met mijn dames.”

Cruciale fase

Arsenal en Trossard spelen zondag tegen West Ham United in een cruciaal Premier League-duel, terwijl de club met Manchester City strijdt om de titel. Als Arsenal de laatste drie wedstrijden van het seizoen wint, wordt de ploeg voor het eerst sinds 2004 kampioen van de Premier League.

Ook in Europa gaat het uitstekend met Arsenal. De ploeg bereikte na een ongeslagen reeks de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, die op 30 mei in Boedapest wordt gespeeld. Het is dus te hopen voor Trossard dat zijn huwelijkssituatie hem niet te veel in de weg zit tijdens deze cruciale fase van het seizoen.

