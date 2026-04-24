Ex-WTA-tennisster Ashley Harkleroad en haar man Chuck Adams gaan na bijna zeventien jaar uit elkaar. Dit besluit volgt nadat de veertigjarige ex-tennisster op de cover van de Playboy stond.

Harkleroad was tussen 2000 en 2005 een veelbelovend talent op de WTA-tour in het tennis. In 2003 bereikte ze met plek 39 haar hoogste plaats op de ranglijst, maar in de buurt van een Grand Slam-zege kwam ze niet. In 2012 hing Harkleroad op haar 27e het racket al aan de wilgen. Ze wilde een nieuwe weg inslaan in haar leven en besloot zichzelf te richten op het doen van modellenwerk.

Die keuze maakte Harkleroad, omdat ze tijdens haar actieve loopbaan ook al veel bezig was met modellenwerk. In augustus 2008 schreef de tennisster in de bloei van haar carrière al geschiedenis door als eerste actieve tennisster op de cover van de Playboy te verschijnen. Daardoor had Harkleroad na haar tenniscarrière veel succes in het modellenwerk.

Relatie met Chuck Adams

Het modellenwerk was niet de enige reden dat Harkleroad stopte met tennis. Rond de periode dat ze met pensioen ging van haar sport, raakte ze ook twee keer in verwachting van haar toenmalige man Chuck Adams. De twee trouwden in 2009 en kregen niet veel later twee kinderen. Dit leek een goede basis voor een gelukkig leven samen, maar zeventien jaar na hun trouwdag blijkt niets minder waar.

Adams en Harkleroad hebben na zeventien jaar besloten om een scheiding aan te vragen en uit elkaar te gaan. Adams, zelf ook een oud-tennisser met één ATP-titel, vroeg de scheiding aan. Harkleroad baalt ervan, maar ze kan niet wachten om vrij te zijn. "Ik heb een groot deel van mijn leven naar mannen geluisterd. Eerst mijn vader en daarna mijn man en coach. Nu is het tijd om aan mijzelf te denken en eindelijk vrij te zijn", vertelde Harkleroad onlangs in een itnerview met het Amerikaanse TMZ.