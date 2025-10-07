Oud-topvoetballer Bastian Schweinsteiger heeft een pittige periode achter de rug. Na een huwelijk van negen jaar besloot hij te gaan scheiden van ex-tennisster Ana Ivanovic. De breuk ging gepaard met veel schandalen, maar nu is er weer iets positiefs in het leven van de Duitser.

De 41-jarige Schweinsteiger verscheen maandag op een gala van het Duitse voetbalmuseam in Dortmund. Daar werden zes grootheden verrast met een plekje in de Hall of Fame. Een mooie eer, ook voor de voormalig middenvelder van Bayern München.

Naast Schweinsteiger werden ook Guido Buchwald (64) en trainers Horst Hrubesch (74), Otto Rehhagel (87) enJupp Heynckes (80), die het evenement niet kon bijwonen vanwege gezondheidsredenen, verwelkomd in de eregallerij van het museum.

'Heel speciaal'

Het was een emotioneel moment voor de 121-voudig international. Schweinsteiger was in tranen bij de onthulling en sprak mooie woorden. "Het is heel speciaal om hier een plekje te krijgen. Dit betekent veel voor mij." Hij werd ook verrast met een videoboodschap van Thomas Müller. Bovendien krijgt Schweinsteiger een mooie award mee naar huis. Die werd uitgereikt door Philipp Lahm. De oud-teamgenoot van Schweini had al eerder een plekje bemachtigd in de Hall of Fame.

In totaal zijn er 53 voetballegendes die schitteren in de eregallerij van het voetbalmuseum. De Hall of Fame bestaat sinds 2018. Uwe Seeler, Gerd Müller en Franz Beckenbauer waren de eersten die een plek toebedeeld kregen. Nieuwe leden worden geselecteerd door een jury van 34 sportjournalisten.

Scheiding

Voor Schweinsteiger komt de eervolle vermelding in een roerige periode. Hij ligt namelijk in scheiding. In het begin van de zomer kwamen de eerste geluiden naar buiten dat er scheurtjes waren in het sprookjeshuwelijk van Ivanovic en Schweinsteiger. Het Duitse voetbalicoon had een affaire en dus kwam er een einde aan het topsportkoppel.

De twee waren van 2016 tot 2025 getrouwd. Ze hebben drie kinderen, waarvan de jongste zoon minder dan twee jaar geleden werd geboren. Hun eerste twee zonen heten Luka en Leon. De naam van hun derde kind heeft het paar nooit publiekelijk bekendgemaakt. In het belang van de kinderen hebben Ivanovic en Schweinsteiger de scheiding in goed overleg geregeld.