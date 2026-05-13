De chaos bij Real Madrid lijkt nog wel even aan te houden. Na een vechtpartij tussen twee teamgenoten en het verliezen van El Clásico is het nu ook op bestuurlijk niveau onrustig na een persconferentie van voorzitter Florentino Pérez. Nu is zelfs oud-toptennisser Rafael Nadal verwikkeld geraakt in de soap.

Real Madrid kent geen goed seizoen en pakt daardoor voor het tweede jaar op rij geen prijs. In La Liga was FC Barcelona te sterk, in de Champions League werd er verloren van Bayern München en in de beker blameerde De Koninklijke zichzelf door te verliezen van tweededivisionist Albacete.

Speciale persconferentie

Onacceptabel voor een club als Real, zo vindt ook Florentino Pérez. De voorzitter belegde een speciale persconferentie, waarin hij aankondigde dat er verkiezingen zouden komen bij de club. De kans bestaat daarmee dat er een nieuwe voorzitter komt, maar de stemming lijkt vooral bedoeld om aan te tonen dat er binnen de club nog altijd genoeg vertrouwen in hem is.

Pérez kon het ook niet laten zijn frustraties te uiten tijdens deze persconferentie en ging hard in op de Spaanse arbitrage. Ik heb zeven Champions Leagues en zeven landstitels in veertien jaar gewonnen, maar ik had er veertien kunnen winnen, want de andere zijn me gestolen en ik kan niet zwijgen. Ik win hier niets mee, maar ik wil de leden van Real Madrid verdedigen. We gaan tot het uiterste, want dit is het ernstigste corruptiegeval in de geschiedenis van het voetbal. Het is voor het welzijn van het voetbal, niet om Barcelona dwars te zitten."

Nadal laat van zich horen

Na de persconferentie van Pérez werd er in Spanje gelijk volop gespeculeerd, want wie gaat zich verkiesbaar stellen om het tegen de huidige voorzitter van Real op te nemen? Daarbij viel de naam van Nadal bij enkele Spaanse media. Dat is niet eens zo'n gekke gedachte, want de tennislegende is groot fan van de club

De ex-toptennisser zelf was er echter als de kippen bij om dit gerucht de wereld uit te helpen. Op zijn X-account plaatst hij de tekst: "Ik heb informatie gelezen die mij in verband brengt met een mogelijke kandidatuur voor het voorzitterschap van Real Madrid. Ik wil verduidelijken dat deze informatie niet waar is."

He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 13, 2026

