FC Barcelona negeert de opmerkelijke beschuldigingen van Florentino Perez niet. De Real Madrid-voorzitter beweerde dinsdag dat de Catalaanse club 'twintig jaar lang de scheidsrechtersbaas betaalde'. De juridische afdeling van de Catalaanse club analyseert de uitspraken van de Real Madrid-voorzitter om daarna een advocaat in de arm te nemen en naar de rechter te stappen.

In een verklaring bevestigde de kersverse kampioen van Spanje dat de woorden van de Madrileense topman uitgebreid worden geanalyseerd. Daarna zal de club een definitief standpunt en te nemen maatregelen bekendmaken. De bestuurlijke relaties tussen de twee clubs zijn verbroken sinds Real Madrid zich mengde in de zogeheten Negreira-zaak in 2023. Daarin wordt Barça ervan beschuldigd betalingen te hebben gedaan aan een bedrijf van de toenmalige vice-voorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie.

'De andere zijn gestolen'

Tijdens een lange persconferentie klaagde de voorzitter van Real Madrid dat hij zich benadeeld voelde door de arbitrage. "Ik heb zeven Champions Leagues en zeven landstitels in veertien jaar gewonnen, maar ik had er veertien kunnen winnen, want de andere zijn me gestolen en ik kan niet zwijgen. Ik win hier niets mee, maar ik wil de leden van Real Madrid verdedigen", stelde hij.

Perez noemde de 'Negreira-zaak' "het grootste schandaal in de geschiedenis" en voegde eraan toe dat Real Madrid "een belangrijk dossier zal indienen bij de UEFA, zodat de zaak tot op de bodem uitgezocht kan worden, in het belang van het hele wereldvoetbal".

'Grootste corruptiegeval ooit'

De leider van de Madrilenen was scherp in zijn kritiek: "De corruptie in de Negreira-zaak is systemisch. We bereiden een dossier van 500 pagina's voor dat we naar de UEFA zullen sturen, met wie ik al heb gesproken. Er is geen enkel voorbeeld van zoiets in de geschiedenis van het wereldvoetbal. Hoe kunnen we het grootste corruptiegeval ooit vergeten? Het is onbegrijpelijk dat we nog steeds scheidsrechters uit die periode zien in een competitie als de Liga."

'We gaan tot het uiterste'

Tot slot sprak Perez de hoop uit dat de UEFA Barcelona zal straffen. "We gaan tot het uiterste. Want dit is het ernstigste corruptiegeval in de geschiedenis van het voetbal. Het is voor het welzijn van het voetbal, niet om Barcelona dwars te zitten", besloot hij. FC Barcelona laat het er dus niet bij zitten en beraamt zich op vervolgstappen om de woorden van de aartsrivaal teniet te doen.

De Spaanse topclub van de Nederlandse speler Frenkie de Jong werd uitgerekend tegen Real Madrid kampioen van La Liga afgelopen weekend. El Clasico werd met 2-0 gewonnen.

