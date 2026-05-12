Afgelopen zondag namen FC Barcelona en Real Madrid het tegen elkaar op in de Clásico. Dankzij een 2-0 overwinning gingen de Catalanen er met het kampioenschap in La Liga vandoor. De geblesseerde topvoetballer Lamine Yamal haalt na afloop nog eens uit naar Real Madrid-ster Jude Bellingham.

Het was een beladen duel tussen de twee Spaanse topclubs. Naast het feit dat het kampioenschap op het spel stond, was er veel onrust bij Real Madrid. Er was veel ophef over de geblesseerde Kylian Mbappé, die op vakantie ging met zijn vriendin in zijn herstelperiode. Bovendien liep Federico Valverde in de voorbereiding op de Clásico een hersenschudding op na een vermeende ruzie met teamgenoot Aurélien Tchouaméni.

Barça kroonde zich zondag tot kampioen dankzij goals van Marcus Rashford en Ferran Torres. Maar Yamal wilde na afloop van het duel ook nog even zijn gram halen. De 18-jarige aanvaller haalt via sociale media uit naar Real Madrid-speler Bellingham. Hoewel Yamal door een blessure aan zijn linkerdij niet deelnam aan de wedstrijd, wilde hij toch het laatste woord hebben.

'Praten is makkelijk'

Yamal plaatste een video van zichzelf, juichend op de tribune in Camp Nou, met een reeks huilende emoji's en het bijschrift: 'praten is makkelijk'. Die tekst is een directe verwijzing naar een woordenwisseling met Bellingham tijdens de Clásico in de eerste seizoenshelft, afgelopen oktober, die Real Madrid met 2-1 won in het Santiago Bernabéu.

i Instagram Lamine Yamal

Destijds, na provocaties van de Spaanse speler voor de wedstrijd, vierde Bellingham de overwinning op sociale media met hetzelfde bijschrift: 'praten is makkelij'". Tijdens die wedstrijd maakten Vinícius Júnior en Dani Carvajal ook gebaren naar Yamal, suggererend dat hij 'te veel praat'.

Kampioenschap

De overwinning van afgelopen weekend verzekerde FC Barcelona van hun 29e Spaanse titel, met nog drie speelrondes te gaan. Het Catalaanse team werd kampioen met 30 overwinningen, één gelijkspel en vier nederlagen in 35 wedstrijden, met 91 gescoorde doelpunten en 34 tegendoelpunten. Het is de beste LaLiga-campagne van de club sinds het seizoen 2012/13.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover