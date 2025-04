Topatlete Lieke Klaver siert de cover van imposant tijdschrift: 'Ik wil altijd meer'

Lieke Klaver is niet alleen een erkend hardloopster, maar draagt ook de titel 'Mooiste Sportvrouw van Nederland'. Niet gek dat ze zo nu en dan op de cover van een tijdschrift verschijnt. Dat is ook nu het geval, en daar is Klaver maar wat trots op.

De 26-jarige Nederlandse topatlete siert de cover van Women's Health Nederland. Daarop poseert ze in een knalrood sportpak en een grijs jack dat half om haar lichaam hangt. 'De topsporter in mij wil altijd meer', valt erbij te lezen. In het bijbehorende interview gaat Klaver in op haar eerste individuele gouden medaille, Femke Bol al concullega en het zijn van een bekende Nederlander.

Topatlete Lieke Klaver was zelfs misselijk door 'gebroken hart': 'Ik mag even verdietig zijn' Topatlete Lieke Klaver wist eigenlijk meteen na haar mislukte 400 meter op de Olympische Spelen in Parijs afgelopen zomer 'dat er nog wel meer mooie dingen zouden gaan komen'. Toch had ze ook wel echt last van een gebroken hart, zo geeft ze ruiterlijk toe.

Klaver schetst dat ze het 'lastig' vindt om een bekend gezicht in Nederland te zijn. " Het is een verandering waar ik nog erg aan moet wennen. Als mensen een praatje met me maken, gaat het bijna altijd over sport en hebben ze tal van vragen", zegt Klaver in het interview. De topatlete zou het ook graag over andere zaken hebben.

Druk van een topsporter

Klaver moet het grootste gedeelte van het jaar leveren, of dat nou op trainingen of tijdens wedstrijden is. Ze weet als geen ander hoe ze zich tegen de druk moet wapenen. "I k kan ook accepteren dat ik druk en onzekerheid voel. Als ik super onzeker ben, denk ik echt weleens: o nee, alles vergaat. Maar ik kan me eroverheen zetten, daar ben ik blij om."

Klaver kan zich naar eigen zeggen altijd motiveren, ook voor trainingen. Daar heeft ze een handig middeltje voor. "A ls je klaar bent, heb je weekend. Daarna hebben we namelijk anderhalve dag rust en neem ik iets lekkers met suiker, zoals chocola", verklapt Klaver, die vindt dat er een balans moet zijn tussen werk leveren en ontspannen. "Je leeft misschien honderd jaar. Waarom zou je niet het leukste uit je leven halen."

Europees kampioene

Klaver won in maart haar eerste individuele gouden medaille. Dat gebeurde op de EK indoor in eigen land. Bij afwezigheid van Femke Bol was ze de snelste op de 400 meter. Daarna begon het buitenseizoen voor haar, omdat ze de WK indoor oversloeg. Het piekmoment voor de atleten ligt in september, wanneer de WK in Japan plaatsvinden.