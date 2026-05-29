Moïse Kouamé is de grootste verrassing van Roland Garros tot dusverre. De pas zeventienjarige Fransman kreeg een wildcard van de organisatie voor het hoofdtoernooi. Daar verbaasde hij vriend en vijand met een overwinning op een grandslamwinnaar, ook overleefde hij een marathonpartij. Het leverde Kouamé al heel wat prijzengeld op, maar daar ziet hij voorlopig niks van terug.

In de openingsronde werd Kouamé gekoppeld aan de boomlange Kroaat Marin Cilic. Maar het servicemonster van weleer is niet meer zo goed als in zijn hoogtijdagen. De inmiddels 37-jarige Kroaat won in 2014 het US Open en stond vier jaar terug nog in de halve finales van Roland Garros. Met waanzinnig spel werkte Kouamé zich in drie sets echter voorbij Cilic.

Een ronde later wachtte een echte beproeving tegen Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay. Onder extreme omstandigheden stonden de twee tennissers liefst vijf sets op de baan. Er moest uiteindelijk een beslissing vallen via een super-tiebreak. Die won Kouamé met 10-8. Meteen na de vijf uur durende wedstrijd rende de Franse tennisser naar de enorme koelbox op de baan en stak zijn hoofd er letterlijk in.

Franse tennissensatie krijgt geen prijzengeld

Op zijn zeventiende verdiende Kouamé al 187.000 euro. Dit bedrag overtreft zijn totale carrière-inkomsten tot nu toe, die 175.637 dollar (ongeveer 151.181 euro) bedroegen, inclusief enkel- en dubbelspel. Maar de Franse wet steekt voorlopig een stokje voor de Koamés inkomsten; hij mag pas bij het volledige bedrag als hij meerderjarig is.

Een deel van de inkomsten wordt verplicht gestort op een geblokkeerde rekening, beheerd door de Caisse des Dépôts et Consignations. De atleet krijgt pas toegang tot dit geld als hij op 6 maart 2027 achttien jaar wordt. Opnames van deze rekening zijn niet toegestaan. Het andere deel van het prijzengeld staat ter beschikking aan Kouame en zijn familie om de kosten van zijn carrière te dekken. De ouders hebben het recht om deze fondsen te beheren en ze te gebruiken voor uitgaven zoals vluchten, accommodaties en de vergoeding van het technische team.

Verbazing bij Andy Roddick

Voormalig nummer 1 van de wereld Andy Roddick kon zijn oren niet geloven toen hij van de regel hoorde in zijn podcast The Served. "Ik bedoel, hij kan maar beter een verdomd goede rente krijgen terwijl de overheid dat geld achterhoudt. Dat zeg ik je nu alvast", vertelde de Amerikaan, die lovend is over het spel van Kouamé. "Hij heeft een miljoen sterrenkwaliteiten. Het is leuk om naar hem te kijken. Hij ziet er cool uit, zijn spel is geweldig, hij is zo zelfverzekerd."

Kouamé komt zaterdag weer in actie op het gemalen beton in Parijs. In de derde ronde wacht een ontmoeting met Alejandro Tabilo, de Chileense nummer 36 van de wereld. Hoe het ook afloopt, de jonge Fransman mag zich als de jongste speler in de derde ronde van een grandslamtoernooi noemen sinds Rafael Nadal in 2003 (Wimbledon). Bij winst stijgt zijn prijzengeld naar 285.000 euro, maar pas op 6 maart 2027 kan hij bij het volledige bedrag. Dan viert hij zijn achttiende verjaardag.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover