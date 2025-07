Raymond van Barneveld is sinds enkele jaren gelukkig met de Engelse Julia. Met haar ging de topdarter vreemd toen hij nog samen was met zijn vorige vrouw Silvia Walraven. Dat deed zo'n pijn bij (stief)zoon Michael, dat die op het verkeerde pad belandde. Inmiddels is de band hersteld.

In 2019 werd Van Barneveld zoenend gefotografeerd met een mysterieuze vrouw. Dat bleek uiteindelijk Julia te zijn. Een jaar daarvoor werd zijn ex-vrouw Silvia overvallen in hun woning in Den Haag. Volgens zijn stiefzoon had Van Barneveld haar "psychisch mishandeld". "Ik begon veel te blowen en raakte verslaafd aan cocaïne, ging inbreken en jatte ook geld van Raymond en mijn moeder", zei hij tegen Story.

Topdarter Raymond van Barneveld haalt opgelucht adem en mag zich melden voor prijzenpot van 925.000 euro Raymond van Barneveld heeft zich woensdag op het nippertje geplaatst voor de World Matchplay. De Nederlandse topdarter moest tijdens Players Championships 20 en 21 zijn positie verdedigen en zag tot zijn opluchting alle achtervolgers falen. Voor Michael Smith komt er een einde aan twaalf jaar 'zomer-WK'.

Alles weer zoals het was

Michael is de zoon die Sylvia kreeg uit een eerder huwelijk. Samen met dochters Daisy en Patty voedde de darter hem op en vormden ze bijna 25 jaar lang een gelukkig huwelijk. Door al het drama dat zich afspeelde verwaterde het contact met zijn stiefzoon, maar inmiddels zijn de banden hersteld. Onlangs zijn ze samen naar Disneyland Parijs geweest en ook woonden ze de filmpremière van Smurfen bij.

Dit is Raymond van Barneveld: 'gevallen' topdarter schudt ondanks huwelijk met veel jongere Julia steeds vaker 'nee' Het kan dooien en het kan vriezen. Zo kun je de afgelopen jaren van darter Raymond van Barneveld wel omschrijven. Hij stopte in december 2019, op het dieptepunt van zijn carrière, om vervolgens in september 2020 toch weer zijn pijlen op te pakken. Maar zijn rentree is vooralsnog niet wat hij ervan hoopte. Steeds vaker moet hij zijn hoofd buigen voor de nieuwe generatie. Dit is dartslegende Raymond van Barneveld.

Michael is naar een afkickkliniek geweest en gebruikt geen drank en drugs meer. "Ik ga de laatste tijd ook met hem mee naar toernooien. Om hem te begeleiden. De band met Raymond is nu heel goed. We gaan samen op vakantie en spreken elkaar vaak. Het is als vanouds", vertelde hij aan Story.

Verzoeningsgesprek

Het beladen goedmaakgesprek vond plaats in het kantoorpand van de darter. "We hebben tegen elkaar gezegd: er is veel gebeurd, maar laten we niet meer naar het verleden kijken en de toekomst zo goed mogelijk invullen." Dat is volgens Van Barnevelds stiefzoon gelukt. De darter zelf is ook blij: "Het is fijn om Michael weer in mijn leven te hebben, we kunnen het goed met elkaar vinden."

Loting World Matchplay

Waar Van Barneveld minder blij mee zal zijn, is de loting van de World Matchplay. Op het 'zomer-WK' werd hij gekoppeld aan zijn eeuwenoude rivaal:

Pikante loting voor Michael van Gerwen op 'zomer-WK': clash met grote rivaal in eerste ronde Van alle spelers die Michael van Gerwen had kunnen loten in de eerste ronde van de World Matchplay, is niemand minder dan grote rivaal Raymond van Barneveld uit de koker komen rollen. Het wordt dus een clash tussen de twee beste Nederlanders ter wereld. Van Gerwen werd drie keer wereldkampioen bij de PDC en Barney in totaal vijf keer, waarvan vier wereldtitels bij de BDO werden gehaald.

In 2010 behaalde Van Barneveld daar zijn beste resultaat, met een verloren finale. Dit jaar wist hij zich op het nippertje te plaatsen voor de grootste major na het WK.