Raymond van Barneveld heeft zich woensdag op het nippertje geplaatst voor de World Matchplay. De Nederlandse topdarter moest tijdens Players Championships 20 en 21 zijn positie verdedigen en zag tot zijn opluchting alle achtervolgers falen. Voor Michael Smith komt er een einde aan twaalf jaar 'zomer-WK'.

Als nummer 15 van de ProTour Order of Merit was Barney allesbehalve zeker van plaatsing voor de World Matchplay, die op 19 juli begint. Tijdens beide vloertoernooien had hij zich met goede prestaties op eigen houtje kunnen verzekeren van een plek op het majortoernooi, waar enorm veel prijzengeld te verdienen is. Maar twee matige prestaties zorgden ervoor dat hij en 'Barney Army' moesten billenknijpen.

Nederlands dartstalent debuteert op groot toernooi met bijna één miljoen pond aan prijzengeld Wessel Nijman gaat zijn debuut maken op de World Matchplay. Het Nederlandse dartstalent kwam donderdag in de derde opeenvolgende Players Championship tot de halve finales en dat was genoeg om zich te verzekeren van een plekje op het 'zomer-WK'. Voor Raymond van Barneveld wordt het nog spannend.

Zevende Nederlander

Maar dat hij op beide dagen in de tweede ronde werd uitgeschakeld, bleek genoeg te zijn om zich te kwalificeren. Alle darters die onder hem stonden op de ranglijst voor de Matchplay, faalden in hun inhaalslag en maakten van de 58-jarige Van Barneveld de zevende Nederlander op het 'zomer-WK'. 2023-wereldkampioen Michael Smith mist voor het eerst sinds 2013 de Matchplay en voor het eerst sinds 2016 een major. Hij vloog er tijdens Players Championships 20 en 21 al in de eerste ronde uit en was dus kansloos.

Opmerkelijk uitstapje topdarter Raymond van Barneveld eindigt in mineur Het opmerkelijke uitstapje van topdarter Raymond van Barneveld is zondagavond in een flinke teleurstelling geëindigd. De 58-jarige Nederlander kreeg een speciale status van de PDC om mee te mogen doen op de seniorentour, maar dat bleek weinig succesvol.

Goede run Krzysztof Ratajski

Kryzysztof Ratajski maakte wél een goede run en dreigt Ryan Joyce van het laatste plekje te verstoten. Hij moet echter tijdens PC 21 de finale halen om de Engelsman uit de Matchplay te gooien. Alle 31 andere namen zijn inmiddels zeker van deelname, dus ook Van Barneveld.

Topdarter Michael van Gerwen geeft tegenstander 'onnodige veeg uit de pan': 'Moet dat nou?' Michael van Gerwen won op de Poland Darts Masters van Pero Ljubic, maar een opmerking van de Nederlandse topdarter over zijn Kroatische tegenstander doet stof opwaaien. Hij noemde Ljubic 'een kroegdarter' en dat komt hem op wat kritiek te staan van zijn goede vriend Vincent van der Voort.

Alle namen voor de World Matchplay

De prijzenpot op de World Matchplay, van 19 tot en met 27 juli in Blackpool, bedraagt 800.000 pond (ruim 925.000 euro). Volgend jaar gaat dat bedrag verder de lucht in naar liefst 1 miljoen pond (ruim 1,1 miljoen euro). Check hieronder de 32 darters die mee mogen doen aan de 2025-editie.

Luke Humphries

Luke Littler

Michael van Gerwen

Stephen Bunting

Jonny Clayton

Chris Dobey

Damon Heta

Nathan Aspinall

James Wade

Rob Cross

Gerwyn Price

Dave Chisnall

Gary Anderson

Ross Smith

Peter Wright

Danny Noppert

Martin Schindler

Josh Rock

Cameron Menzies

Gian van Veen

Wessel Nijman

Ryan Searle

Mike De Decker

Dirk van Duijvenbode

Jermaine Wattimena

Andrew Gilding

Daryl Gurney

Joe Cullen

Ricardo Pietreczko

Luke Woodhouse

Raymond van Barneveld

Ryan Joyce/Krzysztof Ratajski

'Oude' Michael van Gerwen duikt ineens op in Finland: 'Hij hoefde er maar naar te kijken' Topdarter Michael van Gerwen is al heel lang 'de oude' niet meer, maar afgelopen weekend liet hij weer eens een glimp van zijn topniveau zien. Helaas voor de Nederlander was dat niet op een groot PDC-toernooi, maar op een demonstratie in Finland. Goede vriend Vincent van der Voort wist soms niet wat hij zag.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes onder meer de Poland Darts Masters en wordt er vooruit gekeken naar de Euro Tour en de World Matchplay. In Kroegpraat komt weer een hilarische anekdote rondom dartslegende Bobby George voorbij. Beluister de nieuwe aflevering van de podcast hier onder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.