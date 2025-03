Dit is Raymond van Barneveld: 'gevallen' topdarter schudt ondanks huwelijk met veel jongere Julia steeds vaker 'nee'

Het kan dooien en het kan vriezen. Zo kun je de afgelopen jaren van darter Raymond van Barneveld wel omschrijven. Hij stopte in december 2019, op het dieptepunt van zijn carrière, om vervolgens in september 2020 toch weer zijn pijlen op te pakken. Maar zijn rentree is vooralsnog niet wat hij ervan hoopte. Steeds vaker moet hij zijn hoofd buigen voor de nieuwe generatie. Dit is dartslegende Raymond van Barneveld.

De afgelopen drie WK's verliepen teleurstellend voor Van Barneveld. In december 2022 verloor hij in de tweede ronde van Rob Cross en een jaar later was de derde ronde het einde van z'n WK toen hij verloor van Gerwyn Price. Maar na dat WK is er vooral privé veel veranderd bij Van Barneveld. Hij trouwde in de zomer an 2023 met zijn toen vriendin, nu vrouw: de Engelse Julia Evans. Daarmee kwam er een einde aan roerige privétijden en kon de focus weer op het darten.

Trouwen met Julia Evans

Na het trouwen op 19 september 2023 vielen de resultaten een tijdje tegen bij Van Barneveld. Twee kwartfinales op een vloertoernooi waren de hoogtepunten. Op de majors in het najaar (de World Grand Prix, het EK darts en de Players Championship Finals) vloog hij er telkens in de eerste ronde uit. Op het WK in december 2024 was het ook weer meteen klaar. Hij liep tegen WK-verrassing Nick Kenny.

Schamele hoogtepuntjes

Niet de Van Barneveld die we kennen uit zijn glorietijd, toen hij vijf keer wereldkampioen werd. Vier keer bij de BDO (in de tijd dat de PDC pas net was opgericht en nog nauwelijks iets voorstelde) en een keer bij de PDC in 2007. 2024 bestond uit schamele hoogtepunten. De inmiddels naar plek 35 van de wereld gezakte dartslegende won een Players Championship in Hildesheim. Daar blijft het vooralsnog bij, waardoor de vraagt rijst of het niet beter is voor hem om alsnog te stoppen.

Michael van Gerwen

De eeuwige rivaliteit met Michael van Gerwen blijft bestaan. Ook al liggen de twee darters qua prestaties inmiddels mijlenver uit elkaar. Van Gerwen vindt zelf dat hij qua prestaties Van Barneveld al een tijdje voorbij is, maar hun laatste ontmoetingen op een WK (2016, 2017 en 2018) laten zien dat de rivaliteit springlevend is en dat niet zomaar te zeggen is dat Van Gerwen even makkelijk wint. Al is het totale onderlinge resultaat wel ruim in het voordeel van Van Gerwen: 42 zeges om 20 nederlagen.

Wat kan Barney nog?

De tijden dat Van Barneveld tegen Phil Taylor dé wedstrijd was waar iedereen weken naar uit kon kijken, liggen ver achter ons. Maar voor dartfans blijft Van Barneveld een legende. Zelfs na zijn afgang op het WK 2025, waar hij al na een ronde moest zitten. Al moet het voor veel van zijn 'Barney Army' ook pijnlijk zijn om hun idool zo af te zien glijden. Steeds vaker schudt hij al vroeg met zijn hoofd na wéér een uitschakeling. Zelf zegt hij vanwege financiële redenen nog een paar jaar door te willen. Maar levert hem dat ook nog sportieve hoogtepunten op? De tijd zal het leren.

Raymond van Barneveld

Profiel Raymond van Barneveld Bijnaam Barney Leeftijd 57 Woonplaats Den Haag Eerdere deelnames aan PDC WK darts 17 Aantal keren wereldkampioen Vijf keer (vier keer BDO, één keer PDC) Opkomstnummer Eye of the Tiger - Survivor