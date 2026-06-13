Niet alleen zijn de voetballiefhebbers in de ban van het WK voetbal. Ook bij schaatsteam Reggeborgh leeft het toernooi volop. Om de spanning nog wat verder op te voeren, strijden de schaatsers onderling om een speciale penaltybokaal.

En die penaltybokaal vond plaats in het stadion van sc Heerenveen. Daar stond de 17-jarige doelman Liam Vos van de Friese club onder de lat om de strafschoppen van de schaatsers te keren.

Penaltynemers

Zo mochten Tim Prins, Stefan Westenbroek, Anna Boersma, Wesly Dijs, Marrit Fledderus en Johan Talsma aanleggen vanaf elf meter. Ook trainer Gerard van Velde en teammanager Henk Schra gingen achter de bal staan om een penalty te nemen.

Voor Prins kwam daarmee een droom uit: een balletje trappen in het stadion van sc Heerenveen. "Dit was eigenlijk mijn jongensdroom om hier te voetballen". Daar deed de schaatser, die de Olympische Spelen van 2026 miste, vervolgens nog een schepje bovenop. "Ik wilde helemaal geen schaatser worden, ik wilde dit doen."

Finale

Uiteindelijk waren het slechts vier namen die door mochten naar de finale van de bokaal: Prins, Westenbroek, Van Velde en Boersma.

Tijdens de finale schoot Prins zijn strafschoppen telkens laag door het midden. In eerste instantie zat de Heerenveen-doelman er nog naast, maar uiteindelijk wist hij de inzet van de schaatser te keren. Daardoor ging Westenbroek, die zijn pingels koel in de hoeken schoot, er met de bokaal vandoor.

De beurt aan Nuis

Kjeld Nuis deed niet mee aan de strijd om de bokaal, maar mocht zelf wel een strafschop nemen. Hij schoot door het midden, waarna Vos de bal met zijn voet tegen de lat tikte.

Nuis droop van het veld af, waarna de cameraman naar hem toeliep. "Dat was hem weer?", vroeg hij aan de schaatser. "Sommige mensen moeten wel gewoon werken", reageerde Nuis gevat.

Of de strijd om de penaltybokaal net zo serieus wordt genomen als titels op het ijs, valt te betwijfelen. Maar één ding is duidelijk: als Reggeborgh ooit een voetbalteam opricht, dan moet Stefan Westenbroek de strafschoppen nemen.

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