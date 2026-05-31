Joy Beune boekte de laatste jaren vele successen op het ijs, maar zondag was het tijd voor een zware activiteit in een andere sport. De topschaatsster besloot om in Groningen een halve marathon en dat ging haar zeker niet onverdienstelijk af.

Beune won de afgelopen jaren meerdere wereldtitels en pakte op de Olympische Winterspelen in Milaan een zilveren plak met het Nederlandse team op de ploegenachtervolging. Ze is dus een ijzersterke sportvrouw, maar blinkt meestal uit op de 1500 en de 3000 meter bij het schaatsen. Die afstanden duren normaal gesproken niet langer dan vier minuten en wat dat betreft ging Beune zondag een hele bijzondere uitdaging aan.

Ze was afgelopen week met haar ploeg Team X2O Badkamers nog op trainingskamp in Spanje, maar zondagochtend verscheen ze in Groningen aan de start van een halve marathon. Daarvoor moest ze vroeg uit de veren, want al om 9.15 uur werd het startschot gegeven. De halve marathon werd namelijk voor de hele gehouden.

In de hoofdstad van de gelijknamige provinicie bleek dat Beune, die in het verleden ook al wereldkampioen werd op de 5000 meter, enkele maanden voor de start van het schaatsseizoen al een erg goede conditie heeft.

Steun van Nuis bij knappe prestatie

Beune ging razendsnel van start en legde de eerste tien kilometer af in iets meer dan 45 minuten. Ze kon dat snelle tempo bijna de hele race volhouden. In de laatste paar kilometer kreeg ze het wel iets moeilijker, maar ze wist toch een hele verdienstelijke tijd neer te zetten. Daar had de tijdwaarneming echter wel wat moeite mee, want nadat ze na 1 uur, 35 minuten en 57 seconden voorbij het punt kwam waarop er nog 100 meter te gaan was, werd haar finish niet meer geregistreerd.

Op Instagram toonde ze even later echter haar medaille. Daar bleek ook dat haar vriend haar had aangemoedigd tijdens de halve marathon. Hij reed op zijn fiets delen van het parcours naast Beune en moedigde haar aan. Ook toonde hij beelden van de finish van Beune. "Trots", schreef hij bij de video.

