Schaatskampioen Kjeld Nuis staat erom bekend dat hij af en toe de draak steekt met de mensen in zijn omgeving. Donderdag moest ook zijn vriendin Joy Beune eraan geloven. En dat na de geweldige sportieve prestatie die ze leverde.

Beune zette voor aanvang van het schaatsseizoen een mooie prestatie neer in Heerenveen door de Hyrox af te werken samen met haar zus. Net als een aantal andere (oud-)schaatsers als Sven Kramer en Erben Wennemars. Haar zus Kaylee deed al meermaals mee aan een Hyrox-evenement, maar voor Beune was het haar vuurdoop. Toch kon het duo uiteindelijk een mooie tijd van 1:18,47 noteren, dat terwijl de vrouwen ook nog een straf van 30 seconden kregen.

Geintje van Kjeld Nuis richting Joy Beune

Inmiddels zijn ook de foto's van het evenement binnen. Voor een bepaald bedrag kan je foto's die een fotograaf heeft gemaakt aanschaffen en Beune haar vriend Nuis kon het niet laten om even een geintje te maken met die foto's. Beune werd gefotografeerd tijdens het onderdeel de farmers carry, maar in plaats van de kettlebells die de schaatsster droeg, fotoshopte Nuis twee sporttassen vol geld in haar handen. Ook een zonnebrilletje en een bijpassend muzieknummer kon niet ontbreken, waardoor het leek alsof de schaatsster aan een bankoverval bezig was. Eerder plaatste hij ook al een zelfde soort foto, maar dan met twee boodschappentassen.

Beune liet zich onlangs in gesprek met de KNTB al uit over de grapjes die Nuis geregeld maakt. "Soms eerst even nadenken voordat je iets doet. Hij is ouder, maar soms denk ik dat ik de wijzere ben. Maar we hebben heel veel lol samen en onze relatie wordt elke dag leuker", geeft Beune ook haar liefde aan Nuis.

Voorbereiding op nieuwe seizoen

Op dit moment zijn Beune en Nuis allebei vol in voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. Daar deelde de olympisch medaillewinnaar donderdag ook nog wat beelden van. Zo zet hij bij de beelden met Team Reggeborgh: 'We trainen hard, we leven hard'. Een bijpassende tekst, aangezien er beelden van trainingen en stapavonden bij zitten. Beune reageert ook nog onder de post met de tekst 'fitte papi'. Een mooi compliment voor de routinier in het deelnemersveld van het schaatsen.

