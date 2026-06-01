Topschaatser Kjeld Nuis, winnaar van brons op de olympische 1500 meter, staat bekend als een man van de grappen en grollen. De rijder van Team Reggeborgh komt in een nieuw bericht op zijn socials ineens filosofisch uit de hoek en dat roept reacties op bij zijn collega's.

Nuis, de partner van schaatscollega Joy Beune, heeft af en toe momenten dat bij hem de stoppen doorslaan of juist dat hij lekker melig is. Voorbeelden? In februari 2025 werd hij na een 1500 meter in Thialf gediskwalificeerd omdat hij een blokje raakte, waarna hij uit frustratie tegen een stoel trapte, zijn voet openhaalde en daardoor bijna niet meer kon starten bij de WK afstanden.

En eerder die maand won hij goud bij de NK afstanden op de 1500 meter, maar was Nuis woedend omdat hij als eerste moest starten en weinig inrijtijd kreeg. Hij noemde de situatie in Thialf "een pupillenkampioenschap".

De zakenman en de visser

De 36-jarige Leidenaar komt in een post op Instagram met een ander, bedachtzamer geluid. Hij vertelt een verhaal dat zijn vader hem ooit doorgaf. Het begon met een gesprek over wat belangrijker is: geld of geluk. Dan komt het verhaal, over een zakenman die op het strand ligt in Griekenland. Naast hem ligt een man te vissen.

Terwijl Nuis zijn verhaal afsteekt, wisselen de beelden in de video af. Ze bestaan vooral uit trainingen, op de skeelers en rennend langs het water. Het verhaal gaat zo verder: de zakenman vraagt aan de visser waarom hij na de vangst van een enkele vis stopt. Waarom gaat hij niet door? Waarom gebruikt hij niet meer hengels?

Liggen

"Dan kan je wat vis bewaren of verkopen", legt de zakenman uit. "Dan koop je meer hengels. Dan heb je meer vis. Dan neem je mensen aan om voor jou te vissen. Dan begin je een bedrijf." Maar de visser begrijpt het niet zo goed. "En dan?", vraagt hij. Het antwoord: "Dan heb je het voor elkaar. Op een dag lig je er net zo bij als ik." Waarop de visser schrander antwoordt: "Ik lig er al zo bij."

Jenning de Boo, collega van Nuis bij Team Reggeborgh, vindt het een mooi filmpje. Hij vraagt: "Hoelang heb je gedaan over deze edit?" Nuis schrijft: "de halve dag HOEZZOO." Schaatscollega Rem de Hair reageert zo: "Als ze me missen, ben ik vissen."

