Femke Kok staat in de schijnwerpers tijdens een bijzonder interview en daar hoort een bijzondere fotoshoot bij. De schaatskampioene is een samenwerking aangegaan met een Nederlandse rapper. Op sociale media deelde Kok trots foto's en daar komen lovende reacties op.

De olympisch kampioene over 500 meter staat in de speciale zomerspecial van de LINDA.meiden. Daarin geeft Kok samen met de in Nederland bekende rapper Qlas een dubbelinterview. Voor Kok werd er een fraaie fotoshoot geregeld.

Foto's in vliegtuig

Het schaatsicoon werd op de gevoelige plaat gezet in een vliegtuig. Daar pronkte ze onder meer in de cockpit en als stewardess. Donderdag deelde Kok de plaatjes op haar eigen Instagram-kanaal.

Lovende reacties van topsporter

De reacties zijn uiteraard lovend. Olympisch kampioene Xandra Velzeboer schrijft 'love it' onder de plaatjes. Dat geldt ook voor ploeggenote en schaatsvriendin Marrit Fledderus. Collega Tim Prins laat eveneens wat weten. Onder meer handbalicoon Tess Lieder-Wester laat een like achter.

Het interview zelf maakte ook de nodige indruk. Een week geleden vertelde Kok dat ze thuis al meermaals was 'lastiggevallen' door wildvreemde mannen die met haar op date wilden. "Dat vind ik echt te ver gaan", zo trok ze de grens. Daarnaast merkt ze dat haar populariteit sinds haar gouden plak op de Olympische Spelen nog meer is toegenomen. Daardoor krijgt ze 'duizenden berichten van mannen.'

Geen foto's als ze drinkt

Kok vertelde ook uitgebreid over momenten dat ze ondanks haar drukke topsportleven even helemaal los kan gaan. Dat is volgens haar zo'n drie keer per jaar en dan zit de topschaatsster niet te wachten op wildvreemden die met haar op de foto willen. "Als ik drink, word ik losser, dat zie je ook aan mijn ogen, dan hoef ik niet op de selfie. Sta ik straks op internet met een schuine kop."

Begrip voor Femke Kok

Dat zorgde voor herkenbaarheid bij ex-topsporters Ellen Hoog en Naomi van As. De twee voormalig hockeykampioenen begrijpen uit eigen ervaring wel dat Kok daar geen trek in heeft, zo blijkt in hun podcast voor Sportnieuws.nl.

'Bloedirritant'

Hoog haalde namelijk een herinnering uit haar eigen carrière op. "Ik weet nog dat wij landskampioen waren geworden en dat we naar de Bubbels gingen daarna. We waren natuurlijk zo lam met z'n allen, maar daar stonden echt van die irritante gasten, die de hele tijd selfies maakten en het ook niet vroegen." "Bloedirritant", verzuchtte Van As. "En als je dan nee zei, werden ze geïrriteerd", vervolgde Hoog. "Dan kreeg je een glas bier in je gezicht", vulde haar kompaan aan.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover