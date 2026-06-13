Al jarenlang stapelt topschaatsster Femke Kok (25) de prijzen op elkaar. Afgelopen maart won ze de tot nu grootste titel in haar loopbaan: in Milaan werd ze olympisch kampioene op de 500 meter. Is ze daardoor ook financieel binnen?

Kok had een vlekkeloos olympisch seizoen. De topper van Team Reggeborgh verbeterde in november 2025 op het ijs van Salt Lake City het wereldrecord op de kortste afstand. Vervolgens bleef ze onklopbaar op die afstand, werd ze dus olympisch kampioene en was ze daarna bij de WK sprint op alle vier races de sterkste.

Geld

Voor veel schaatsers levert hun sport geen bakken met geld op. Maar ben je een succesvolle Nederlandse schaatser, dan is er best wat mogelijk. In een duo-interview voor Linda Meiden wil rapper Qlas weten hoe de zaakjes er financieel voor staan voor Kok.

Qlas vraagt: "Weet je waar ik oprecht benieuwd naar ben? Ik wil niet in je zakken kijken, maar je hebt gewonnen op de Olympische Spelen. Wat win je dan?" Kok is best bereid daarop te antwoorden. Ze zegt: "In sommige landen twee ton, in Nederland ‘maar’ 30.000. Ik krijg ook salaris van het team waarin ik zit. Hoe beter ik presteer, hoe hoger dat is. Ik verdien goed, zeker voor mijn leeftijd. Maar ik doe het niet voor het geld, ik leef voor de sport."

Goed teampie

Vervolgens legt ze uit dat ze op haar zevende begon met schaatsen. Vanaf haar twaalfde werd het wat serieuzer, toen ze in een 'goed teampie'. Op haar negentiende zette ze haar krabbel onder haar eerste profcontract. "Ik dacht: ik ga all-in met schaatsen, studeren kan altijd nog. Het heeft z’n vruchten afgeworpen: ik ben de eerste Nederlandse vrouw die goud heeft gewonnen op de 500 meter", zo blikt ze tevreden terug.

Liefdesleven

Elders in het magazine spreekt Kok ook over haar liefdesleven. Of beter gezegd: ze legt uit dat ze dat sowieso privé wil houden en dat het gezien haar leven als topsporter ook lastig is om de juiste partner te vinden.

Daarnaast roept ze mensen op om alsjeblieft haar privacy te respecteren. Ze zegt: "Er zijn ook al vijf wildvreemde guys bij mij thuis aan de deur geweest, of ik met ze op date wilde. Dat vind ik echt te ver gaan."

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