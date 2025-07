Jake Paul is in Nederland. Daar wijst alles op in een nieuwe Instagram-video van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Zij werd uren eerder al gespot op de sociale media van haar Amerikaanse verloofde, terwijl ze dolblij knuffelde met zijn hond Thor. Onduidelijk was nog even waar het drietal herenigd was, maar het lijkt er toch sterk op dat het in Nederland is.

"Jongens, het wachten is voorbij", zegt Leerdam in de begeleidende tekst van de video. "Herenigd na 2,5 maand met mijn verloofde en Thor (de hond van Jake Paul, red.)." Op de video is te zien hoe Leerdam de deur van binnenuit opendoet en Paul van buiten binnenvalt, met Thor aan de lijn in zijn hand. Niet alleen heeft hij een rugzak om, wat duidt op dat hij gereisd heeft. Ook ziet het huis er zó Nederlands uit, dat het bijna niet anders kan.

Heen en weer

De twee geliefden moesten elkaar noodgedwongen lang missen. Leerdam vierde haar schaatsvakantie in Puerto Rico, de woonplaats van Paul. Toen voor haar het seizoen weer begon met zomertrainingen, vloog ze terug naar Nederland. In schaatstempel Thialf reed ze al haar eerste kilometers en ook ging ze op trainingskamp met 'gelegenheidsteam' Novus. Paul bleef in Amerika achter omdat hij moest trainen voor zijn boksgevecht tegen Julio Cesar Chavez Junior.

Jake Paul verdient bakken geld als bokser

Paul won eind juni zijn gevecht en is dus nog altijd flink aan de weg aan het timmeren als bokser. Hij verloor tot dusver maar één partij, van de Engelse bokser Tommy Fury, de halfbroer van bokslegende en zwaargewicht Tyson Fury. Gesproken wordt nog altijd van een rematch, maar het volgende gevecht van Paul is nog altijd niet bekend. Hij heeft dus momenteel vakantie, maar de steenrijke influencer hoeft daar niet voor te plannen. Door zijn veel verdiende geld kan hij gaan en staan waar hij wil.

Laatste Olympische Spelen?

Om Leerdam niet teveel te storen in haar belangrijkste seizoen van haar schaatscarrière, lijkt het er dus op dat hij nu naar Nederland is gekomen om bij haar te zijn. Leerdam (26) is volop in training om topfit en in topvorm te zijn voor de Olympische Winterspelen van Milaan in februari 2026. Het zouden zomaar eens de laatste meters op het ijs kunnen worden voor de Nederlandse, want zij en Paul spraken al vaak uit dat ze na de Spelen willen proberen een gezin te stichten en kinderen te krijgen.