De volgers van Jake Paul kregen maandagavond een zeer opvallende Instagram Story voorgeschoteld. De Amerikaanse influencer deelde namelijk beelden van een dolgelukkige Jutta Leerdam met zijn hond Thor. 'Herenigd', schreef hij bij de korte video. Leerdam is momenteel vol in voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen.

De grote vraag is vooralsnog: wie is waarheen gevlogen? De verloofde van Leerdam deelde vlak daarvoor nog beelden waarop hij vuurwerk afsteekt en met een geweer bezig is. Het duidt er dus niet op dat hij in Nederland bivakkeert. De topschaatsster liet maandag ook nog aan haar bijna vijf miljoen volgers zien dat ze aan het trainen was in Thialf.

Leerdam bivakkeerde na het vorige schaatsseizoen ongeveer anderhalve maand in Puerto Rico, waarna zij begin mei afscheid nam van haar nieuwe 'thuis'. "Het is tijd om het olympische seizoen te beginnen. Bye Puerto Rico. Ik zie mijn favoriete eiland over tien maanden", schreef zij destijds op TikTok.

Liefde voor haar 'beste vriend'

Het lijkt er dus niet op dat Leerdam alsnog naar het Caribische eiland is gevlogen. Hoe dan ook is zij nu wel herenigd met de hond Thor, die al vaak voorbij kwam in TikToks. Zo hing Paul vlak na de WK afstanden alle veroverde medailles van Leerdam om de nek van de hond. De topsprintster won goud op de teamsprint, zilver op de 500 meter en brons op de 1000.

Cruciaal seizoen

Leerdam kan Paul en Thor tien maanden niet bezoeken in Puerto Rico, omdat er een cruciaal seizoen te wachten staat. De 26-jarige Westlandse hoopt namelijk een gouden medaille te winnen op de 1000 meter bij de Olympische Winterspelen, het enige eremetaal dat nog ontbreekt in haar enorme prijzenkast.

Het wordt haar laatste kans, omdat Leerdam na dit seizoen samen met Jake Paul een gezin hoopt te stichten. De Amerikaanse bokser heeft als wens om zijn toekomstige kinderen samen op te voeden met zijn broer Logan, die zijn eerste kind in september 2024 kreeg.