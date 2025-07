Jesus Cesar Chavez Jr. verloor afgelopen weekend een bokspartij van Jake Paul, maar de Mexicaanse vechter zit nu echt diep in de problemen. De bokser is in de Verenigde Staten opgepakt en dreigt zelfs terug naar zijn vaderland te worden gestuurd. Dat betekent slecht nieuws, want in Mexico kan hij weleens in de gevangenis gaan belanden.

Paul bokste in de nacht van zaterdag op zondag tegen de 39-jarige Chavez Jr. en versloeg hem heel simpel. Hij won nagenoeg elke ronde op punten, maar wist hem niet knock-out te slaan en dat kwam de verloofde van Jutta Leerdam op veel kritiek te staan. De Mexicaan was namelijk geen schim van de bokser die van 2011 tot en met 2012 wereldkampioen was bij boksbond WBC. Chavez Jr. bokste vanaf 2021 ook nog maar één partij tot zijn gevecht met Paul en dat was duidelijk te zien.

Tegenstander Jake Paul opgepakt

Chavez Jr. is enkele dagen na het gevecht met Paul echter flink in de problemen gekomen. De beruchte Amerikaanse immigratiedienst ICE - die vaak niet al te vriendelijk te werk gaan - kwam er namelijk achter dat hij volgens zijn visa slechts tot februari 2024 in het land mocht zijn. Hij werd echter niet als prioriteit gezien door de autoriteiten en kon later opnieuw het land binnenkomen.

Onder de nieuwe president Donald Trump zijn de touwtjes echter aangetrokken dus kwam Chavez Jr. in het vizier. De bokser probeerde een permanente vergunning te krijgen aangezien zijn vrouw Frida Munoz een Amerikaanse burger is, maar daarop ging alle alarmbellen af.

Drugskartel

Chavez Jr., die de zoon is van bokslegende Julio César Chavez, wordt er namelijk van verdacht banden te hebben met het Sinaloakartel. Dat is het grootste drugskartel van Mexico. Het helpt daarbij niet dat zijn vrouw een relatie zou hebben gehad met de zoon van kartelleider Joaquin 'El Chapo' Guzman.

Een vergunning kreeg hij niet en dus werd hij vervolgens gearresteerd voor het illegaal verblijven in de Verenigde Staten. De bokser wordt waarschijnlijk uitgezet naar zijn thuisland Mexico. Dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn, ware het niet dat hij daar gezocht wordt door de autoriteiten.

De bokser zou zelf betrokken zijn geweest bij georganiseerde misdaad, het verhandelen van wapens, ammunitie en explosieven. Zodra hij in Mexico komt, is de kans dus aanwezig dat hij opgepakt wordt en achter slot en grendel verdwijnt.

Miljoenen aan prijzengeld

Chavez Jr. verdiende afgelopen weekend nog miljoenen met zijn gevecht tegen Paul, maar daar lijkt hij dus niet van te kunnen gaan genieten. Overigens ging zijn tegenstander er met nog veel meer geld van door.

Jutta Leerdam

Ook Leerdam keek naar de partij van de Mexicaan, maar haar ogen zullen ongetwijfeld vooral gericht zijn geweest op haar verloofde. Dat waren wel kleine oogjes, want de topschaatsster moest al heel vroeg haar bed uit om het gevecht te kunnen zien. Leerdam deed dat uiteraard wel en kreeg gezelschap van haar zussen.