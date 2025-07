Het leven van een topsporter gaat niet altijd over rozen, zo ondervindt ook Jutta Leerdam. De Westlandse topschaatsster liet onlangs weten dat de opofferingen die ze moet doen, haar zwaar vallen. De kritiek die ze daarop kreeg, vindt bijval bij twee ervaringsdeskundigen.

"Jutta Leerdam vertelde in een berichtje dat ze het best wel pittig vindt dat ze niet zo vaak bij haar familie kan zijn en daar kreeg ze best wel wat kritiek op", zegt voormalig tophockeyster Ellen Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke maandag maakt met ex-ploeggenote Naomi van As.

Jake Paul

"Mensen geven aan dat het haar eigen keuze is en dat ze niet de enige is", legt Hoog uit. "Dat een CEO van een belangrijk bedrijf ook overal naartoe reist en vaak van huis is. Wat vind je daarvan, had ze dat wel of niet mogen delen?”

"Ze mag het natuurlijk delen", is Van As duidelijk. "Als zij zich zo voelt, dan mag ze dat delen. En iedereen beleeft dat denk ik ook anders. Zij is natuurlijk echt een familiemens, ze zijn ook een heel hecht gezin. En zij mist ze, denk ik, enorm. Ik dacht wel: ik zie best vaak jouw familie voorbij komen, dus ze ziet ze wel. Met Jake Paul (haar Amerikaanse verloofde, red.) is het natuurlijk wel echt lastig, want die ziet ze nu, denk ik, een paar maanden niet.”

Sven Kramer

"Jij hebt het natuurlijk ook met Sven gehad", zegt Hoog, doelend op de relatie van Van As met schaatsicoon Sven Kramer. "In de zomervakantie richting een groot toernooi waren wij alleen maar aan het trainen en in de winter was hij natuurlijk weg.”

“Ja, maar dat was ook wel wat we gewend waren", nuanceert Van As. "Dat was vanaf het begin al zo. Maar als zij zich zo voelt, mag ze dat zeker delen. Ik snap wel dat mensen reageren van ‘je hebt een vet goed leven, je verdient veel geld, je doet wat je leuk vindt'."

"En je weet ook dat het op een gegeven moment stopt. Na dit seizoen al waarschijnlijk. Dan kan je je richten op je familie en op je verloofde. En het geldt natuurlijk ook voor andere mensen die vaak weg zijn. Maar je mag er wel over zeuren.”

'Lekker excuus'

“Ik vond het zelf niet per se heel lastig", weet Hoog nog. "Maar wij waren natuurlijk altijd met een team weg, dat is ook wel anders. Wel was het soms jammer als je niet naar een bruiloft of een feest kon, dat waren dan de offers die je maakte voor de topsport."

"Maar ik vond het af en toe ook wel een lekker excuus", lacht Hoog. "‘Nee, ik moet morgen trainen, dus ik kan niet naar die saaie verjaardag van jou komen.’"

Tweevoudig olympisch kampioen Van As concludeert: “Als je iets wil bereiken in het leven, moet je altijd offers brengen, keuzes maken.”

Luister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. Deze week: het teleurstellende EK van de Oranje Leeuwinnen, de spectaculaire finales van Wimbledon en het mysterie van de verdwenen handdoeken. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: