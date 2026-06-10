Jutta Leerdam bracht de afgelopen tijd flink wat tijd door aan de andere kant van de wereld, maar na een onthulling van zanger Gerard Joling bleek dat de topschaatsster momenteel in Italië verbljft. Zelf deelde ze vervolgens een aantal prachtige plaatjes.

Leerdam gebruikte haar vrije periode na het schaatsseizoen vooral om veel tijd door te brengen met verloofde Jake Paul. Dat deed ze vooral aan de andere kant van de oceaan, want de boksende influencer woont in Puerto Rico en heeft ook veel verplichtingen in de Verenigde Staten.

De schaatsster was onlangs ook weer even in Nederland, maar lang is ze daar niet gebleven. Dat werd op vrij opmerkelijke wijze duidelijk, want uitgerekend zanger Joling onthulde waar Leerdam zich momenteel bevindt.

Onthulling van Gerard Joling

Joling flapte er in gesprek met de Radio 538 Ochtendshow uit dat hij samen met haar te zien zal zijn in het programma Cada di Beau. In die show van RTL ontvangt presentator Beau van Erven Dorens twee bekende Nederlanders in een luxe villa. Die twee beroemdheden komen meestal uit een totaal andere wereld.

Dat is bij zanger Joling en schaatsster Leerdam uiteraard ook het geval. Nadat hij in het radioprogramma had verklapt samen met de olympisch kampioene mee te doen aan het programma gooide hij er later nog een schepje bovenop door een foto samen met haar te delen.

Opnames vermoedelijk rond Comomeer

Leerdam liet ondertussen nog niets zien van de trip richting Italië, maar dat veranderde woensdag. Op haar Instagram deelde ze een foto en een video van een prachtige omgeving in Italië. Ze deelde zelf niet waar ze precies in Italië is en gaf ook geen reden.

Aangezien Joling vertelde naar Milaan te vliegen en de beelden van Leerdam gemaakt zijn bij een meer, lijkt het erop dat de opnames rond het Comomeer gemaakt worden. Het is ook nog niet duidelijk wanneer het programma uitgezonden wordt.

De zanger onthulde in het gesprek met de radiozender overigens ook dat Leerdam de reden is dat hij deze keer is ingegaan op de uitnodiging. Hij werd in het verleden meerdere keren gevraagd, maar elke keer paste het niet in zijn agenda. Dat was ook nu het geval, maar hij besloot zijn plannen aan te passen doordat Leerdam ook te gast was.

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