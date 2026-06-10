Jutta Leerdam vliegt van hot naar her sinds de Olympische Winterspelen voorbij zijn. De schaatskampioene verbleef lange tijd bij haar verloofde Jake Paul in Puerto Rico en de Verenigde Staten. Kort geleden was ze even in Nederland. Inmiddels is duidelijk dat Leerdam in Italië is met Gerard Joling, die een geheim van haar uit de doeken deed.

De populaire zanger was onlangs te horen in de Radio 538 Ochtendshow, waar hij nieuws over Leerdam eruit flapte. Samen zijn zij te zien in het programma Casa di Beau. Daar ontvangt presentator Beau van Erven Dorens telkens twee bekende Nederlanders uit totaal verschillende werelden in een luxe villa.

"Ik vlieg zo met Jutta Leerdam naar Milaan", begon de zanger enthousiast op de radio. "Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik heb het al gezegd." Joling had een erg volle agenda, maar maakte voor de topschaatsster een uitzondering. "Eigenlijk kwam het nu niet uit, maar Jutta kan ik natuurlijk niet weigeren. Ik vind haar ontzettend leuk en aardig."

Nieuw bewijs over Jutta Leerdam

Inmiddels hebben de twee de reis naar Milaan gemaakt, zo is te zien op de Instagram van Joling. Hij plaatste een foto van hen samen aan een meer. Leerdam droeg daarop een glamoureuze, zomerse witte jurk met een gewaagde V-hals. "De droom van vele mannen", schreef Joling erbij. "Met de leukste, liefste en sportiefste sportvrouw van Nederland."

Wanneer de aflevering met Leerdam en Joling op televisie komt, is nog niet bekend. In Casa di Beau zullen zij onder meer persoonlijke verhalen delen. Joling liet eerder al weten dat hij verwacht samen met Leerdam ook sportieve uitdagingen aan te gaan.

Gerard Joling vroeg om Jake Paul

De aanwezigheid van Leerdam in Italië is opvallend, omdat de schaatsster pas net terug was in Nederland na een langere periode bij haar verloofde Jake Paul in de Verenigde Staten. Toch vertrok ze al snel weer naar het buitenland voor de opnames van het programma.

Of de verloofde van Leerdam ook nog opduikt in Casa di Beau, is nog onduidelijk. Joling gaf eerder aan dat hij de Amerikaanse influencer en bokser er graag bij zou hebben, maar daar destijds nog geen reactie op had gekregen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover