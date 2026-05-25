Topschaatsster Jutta Leerdam verblijft wegens haar relatie met Jake Paul tegenwoordig vaak aan de andere kant van de wereld. Hierdoor moet ze regelmatig haar familie missen. Gelukkig voor Leerdam is ze weer herenigd met een speciaal persoon, waardoor ze door het dolle is.

Paul is namelijk woonachtig op het Amerikaanse eiland Puerto Rico in de Caribische zee, niet bepaald om de hoek vanuit Nederland. Hierdoor moet Leerdam het vaak stellen zonder vrienden en familie.

'Sis is in town'

Gelukkig voor de topschaatsster is ze sinds maandag herenigd met haar zus Baudine. Op Instagram plaatste Leerdam een verhaal waarin ze haar zusje ging ophalen op het vliegveld. Toen ze twee elkaar zagen krijsten ze het beiden uit en omhelsden elkaar gelijk. "Sis is in town", zo schreef de olympisch kampioene over 1000 meter erbij.

Na aankomst was het gelijk tijd voor quality time tussen de twee zussen. Zo deelt Baudine een foto op haar Instagram van haarzelf, haar verloofde en Leerdam aan het strand en tijdens een lunch.

i ©Instagram @baudineleerdam

i ©Instagram @baudineleerdam

Boksuitstapje

Een week geleden maakte Leerdam nog een boksuitstapje naar Los Angeles met Paul. Zo beleefden ze een opvallende en chaotische avond tijdens een groot MMA-evenement van Pauls organisatie. Leerdam trok veel aandacht met haar verschijning, terwijl in de ring grote namen als Ronda Rousey voor spektakel zorgden.

De avond werd echter vooral 'bizar' door opvallende gebeurtenissen: zo smeerde Paul bloed van een vechter op zijn gezicht en ontstonden er spanningen en opstootjes backstage waarbij beveiliging moest ingrijpen. Tegelijkertijd gaf Paul aan dat hij, ondanks een zware kaakblessure, weer wil terugkeren in de bokssport.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover