Jake Paul heeft een einde gemaakt aan de onzekerheid omtrent zijn eigen bokscarrière. Hij was zaterdagavond met zijn verloofde Jutta Leerdam te gast bij zijn eigen evenement MVP MMA in Californië en sprak hij uitgebreid met zendgemachtigde Netflix. Daar kwam hij met nieuws over zijn terugkeer in de ring.

In december 2025 verloor Paul een bokspartij van de Engelse legende Anthony Joshua. Het zwaargevecht raakte de Amerikaan vol op zijn kaak, die vervolgens in tweeën brak. Het betekende het voorlopige einde van de carrière van Paul in de ring, want zijn herstel neemt sindsdien al maanden in beslag. Sterker nog: zijn doktoren adviseerden hem vorige week nog dat hij beter nooit meer kan vechten om zijn kaak te ontzien. Daar neemt Paul zelf echter geen genoegen mee.

In gesprek met Netflix deed de influencer zaterdagavond uit de doeken hoe zijn recente toekomst eruit ziet. "Ik ben terug", zei hij aan de desk van de streamingsdienst. "Ik heb groen licht gekregen om over twee tot drie maanden terug te keren en te mogen sparren. Ik ga sowieso een keer een MMA-gevecht doen, honderd procent." Daar reageerde de verslaggever verbaasd op. "Is dat wat je nu als eerste wil doen?"

Paul (29) verklaarde zijn eigen woorden. "Nee, niet als volgende doel. Ik wil eerst terugkeren in het boksen, maar we zullen zien (tegen wie, red.). Er is een lange lijst van mogelijke tegenstanders, maar ik ga eerst langzaamaan terugkeren in het trainen en dan ga ik uitvogelen wanneer ik ook terugkeer in de ring voor een gevecht." Over mogelijke clashes deed Paul verder geen uitspraken. De afgelopen maanden hebben veel boksers en influencers al laten weten graag tegen de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam te willen vechten.

Paul haalde tijdens de fightnight van zijn eigen organisatie Most Valuable Promotions zelf ook weer de headlines door de octagon te betreden nadat zijn aartsrivaal Nate Diaz, tegen wie hij nog altijd een keer wil vechten in MMA, had verloren. De scheidsrechter stopte diens partij tegen Mike Perry omdat hij onder het bloed zat en niet meer goed door zijn ogen kon kijken. In de octagon veegde Paul wat van Diaz z'n bloed onder z'n oog.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover