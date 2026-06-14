Memphis Depay kende door een blessure een moeizame aanloop naar het WK voetbal, maar bondscoach Ronald Koeman kondigde voor de wedstrijd tegen Japan aan dat de aanvaller weer volledig fit is. Desondanks zit Memphis wel nog op de bank. Toch trok hij voor het duel alle aandacht en dat kwam door een opvallend accessoire.

Depay maakte pas kort voor het WK zijn rentree bij zijn club Corinthians en het was daardoor zelfs even de vraag of Koeman het wel aan zou durven om hem mee te nemen naar het toernooi. Dat was wel het geval en dus is de topscorer aller tijden van Oranje gewoon van de partij in Noord-Amerika.

De aanvaller was door zijn blessure echter nog niet fit genoeg om te starten in de oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan. Dat had volgens Koeman tegen Japan wel gekund, maar hij besloot toch anders. Donyell Malen krijgt het vertrouwen in de spits, net als tijdens de twee vriendschappelijke interlands. Depay begint in Dallas zondag dus vanaf de bank.

De spelers van Oranje kwamen ruim een uur voor het duel aan in het stadion in Texas en liepen toen al even een rondje over het veld. Daarbij stal vooral Memphis de show en zoals wel vaker deed hij dat met een bijzonder accessoire.

In het verleden verscheen hij onder meer met een hoed toen Nederland zich verzamelde voor een interlandperiode en ook speelt hij sinds een aantal jaar met een opvallende hoofdband tijdens wedstrijden.

Deze keer heeft Depay weer iets nieuws gevonden, want hij liep met een zonnebril rond in het stadion. Die zal niet voor de zon zijn geweest, want het dak van het stadion in Dallas is dicht. Ook de vorm van de bril is niet erg doorsnee.

i Memphis Depay met de zonnebril in het stadion. © Getty Images

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