Jutta Leerdam brengt haar vrije tijd grotendeels door in de Verenigde Staten en daar dompelt ze zich samen met verloofde Jake Paul ook regelmatig onder in de Amerikaanse cultuur. Dit weekend bezochten de twee een typische sportwedstrijd in het land.

In Nederland denkt men bij autosport waarschijnlijk direct aan de Formule 1 door Max Verstappen, maar in de Verenigde Staten zijn er ook nog een aantal andere raceklasses erg groot. Aan één van die klasses brachten Leerdam en Paul zondag een bezoekje in San Diego.

De twee waren aanwezig bij een NASCAR-race in de stad in de Amerikaanse staat Californië. Leerdam en Paul deelden daar allebei beelden van en te zien is dat de topschaatsster haar kledingstijl volledig heeft aangepast, want ze draagt een stoer jack tijdens het spektakel.

Leerdam en Paul zagen tijdens de race overigens ook nog een goede bekende van Formule 1-coureur Verstappen. Coureur Daniel Suarez deed ook mee en hij is de zwager van de viervoudig wereldkampioen. Suarez is getrouwd met Julia Piquet. Zij is de zus van Kelly Piquet, die een relatie heeft met Verstappen. Suarez kwam bij de race als dertiende over de streep.

Oranje

Voor Leerdam stond het afgelopen weekend daarmee grotendeels in het teken van sport. De topschaatsster moedigde zaterdag het Nederlands elftal aan tijdens het duel tegen Zweden op het WK. Ondanks dat ze momenteel in de Verenigde Staten zit, was ze niet van de partij bij het duel met Houston.

Leerdam was ook tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal in Los Angeles en bekeek die dan ook op haar telefoon. De olympisch kampioene zal waarschijnlijk hebben genoten van wat ze zag, want Oranje won met liefst 5-1 van Zweden en is daarom zo goed als zeker van de volgende ronde op het WK.

Eerder dit WK bekeek Leerdam ook al de wedstrijd tegen Japan op een bijzondere plek. Ze zat toen samen met Paul en zijn hond Thor in een privéjet. De hond kreeg van Leerdam zelfs een oranje shirt aangemeten om Nederland te supporten.

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