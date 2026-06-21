De hele wereld keek mee toen Nederland zaterdag op het WK voetbal hard afrekende met Zweden: 5-1. Een van hem was schaatsicoon Jutta Leerdam. Ze beleeft een trip in de Amerikaanse staat Californië, maar toen Oranje aftrapte, wilde ze die wedstrijd niet missen.

Olympisch schaatskampioene Leerdam weet wat het is om het allerhoogste in je sport te bereiken. De Westlandse klom op het hoogste treetje van het podium in februari, toen ze in Milaan de olympische 1000 meter won. Nu hoopt zij, samen met miljoenen Nederlanders, dat Oranje na drie verloren WK-finales eindelijk eens die gouden trofee pakt.

Nederland - Zweden

In enkele story's op Instagram deelt Leerdam met haar volgers wat ze doet en meemaakt in Californië. Ze bezoekt onder meer een winkel met sportartikelen in Los Angeles, waar ze een hoop kleding van de planken grijpt. "Ze weet waar ze van houdt", schreef ze bij die video op TikTok.

Ze laat ook zien dat ze is herenigd met een vriendin, Shelly Saules. "Na twee dagen zijn we weer bij elkaar", schrijft Leerdam. "Maar het voelt als een eeuwigheid." In de buitenlucht kijkt ze vervolgens naar Nederland tegen Zweden, via haar mobiele telefoon en een stream van Fox Sports. Het toestel is op een tafel geplaatst. Vervolgens maakte ze een wandeling op een strand in San Diego. Ze meldt dat het de eerste keer is dat ze de Stille Oceaan ziet.

Vrienden

De band met Saules lijkt zeer hecht. Eerder in juni plaatste ze een video op TikTok met Leerdam op de achtergrond. Terwijl Saules danst, staat dit in beeld: "Als je vrienden hebt die je ophemelen in plaats van dat ze je stiekem haten."

In eerdere posts deelde Leerdam dat ze ook haar verloofde Jake Paul en zijn hond Thor meesleept in haar liefde voor het Nederlands elftal. Ze waren uitgedost in oranje.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover