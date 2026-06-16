Jutta Leerdam geniet na een korte periode in Europa weer van de zonnige temperaturen in de Verenigde Staten. Daar probeert ze zo goed mogelijk om het Nederlands elftal aan te moedigen. De wedstrijd tegen Japan viel echter samen met een vlucht, waardoor ook Jake Paul en zijn vrienden eraan moesten geloven.

Schaatskampioene Jutta Leerdam was onlangs weer even terug in Nederland. Ze sprak af met vrienden en familie en maakte daarna bovendien een heerlijk tripje. Samen met zanger Gerard Joling trok ze naar Italië voor de opnames van een televisieprogramma. Daarna was het wel weer even mooi voor haar in Europa, want ze vertrok vrijwel direct weer naar geliefde Jake Paul in Amerika. Ondanks dat Leerdam sinds februari geen wedstrijd meer heeft geschaatst, lijkt de agenda van de topsprintster dus nog altijd bomvol te zitten.

Oranje in privéjet

Maar in die agenda is zeker ook plek voor het Nederlands elftal, waar ze op dat moment dan ook is. "Of je er nou klaar voor bent of niet... Als mijn land speelt, moedigen jullie ze aan", schrijft de Westlandse bij een TikTok. Er valt te zien dat vriend Jake Paul, hond Thor en ook twee vrienden eraan moeten geloven.

Zij krijgen van de topschaatsser allemaal een toepasselijke oranje outfit. Het aanbod afslaan is geen optie, want even later zit iedereen gebroederlijk in het oranje gehuld naast elkaar in de privéjet. Leerdam weet haar vrienden dus aan te steken met de oranjekoorts.

De wedstrijd bekeken ze op een telefoontje die aan een vliegtuigraam is vastgemaakt. De schermen in de privéjet konden de wedstrijd immers niet ontvangen. "Ze vonden het geweldig", schrijft Leerdam verder nog bij de post. Ondanks het tegenvallende resultaat heeft ze het Nederlands elftal toch mooi kunnen aanmoedigen vanuit de lucht. Veel fans kunnen het in elk geval waarderen dat ze de moeite heeft gedaan om zelfs in een vliegtuig naar Oranje te kijken.

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