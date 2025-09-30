Jutta Leerdam timmert aan de weg als influencer. De topschaatsster heeft bijna 5 miljoen volgers op Instagram en zo'n 2 miljoen op TikTok. Daardoor zullen de verzoeken waarschijnlijk binnen stromen voor Leerdam. Dat gebeurt nu zelfs ook op straat.

Leerdam bestormde de internationale schaatstop en verdiende dankzij haar uiterlijk een enorme schare fans op sociale media. Maar haar socials kregen helemaal een boost nadat ze een relatie kreeg met de boksende influencer Jake Paul. Er gaan nieuwe deuren open voor Leerdam, die samenwerkt met de grootste bedrijven en de kans kreeg als covermodel.

Opmerkelijk verzoek op straat

Leerdams inboxen op sociale media zullen door haar bekendheid volstromen, maar misschien wel het gekste verzoek kreeg ze op straat. Zoals een echte influencer betaamt deelt ze dat op TikTok. 'Mevrouw wilde even een foto maken van m'n laarzen', staat in de opgenomen video. Als bijtekst staat er bij: 'Ik poseer gewoon'.

"Tuurlijk mag je een foto maken, ik ga er wel even voor staan", hoor je Leerdam zeggen in de video. De topschaatsster wordt vervolgens op de beste manier gepositioneerd door de omstander. Na ongeveer twintig seconden is de perfecte pose bereikt. "Heb je het? Oh ja mooi. Heel mooi", reageert Leerdam enthousiast wanneer ze de beelden ziet. "Dat is dan gewoon goed", vertelt de vrouw die de foto maakte opgetogen.

Lof voor Leerdam en fotografe

In de reacties reageren fans volop complimenteus. Een enkeling wil weten waar de broek van komt, die Leerdam draagt. Iemand schrijft over de voorbijganger: 'Deze vrouw heeft gewoon visie'. Ook vinden veel mensen het leuk en schattig.

Belangrijk schaatsseizoen

Leerdam maakt zoals gebruikelijk een ontspannen indruk in de video. Dat terwijl er een heel belangrijk schaatsseizoen voor de deur staat. In februari 2026 zijn namelijk de Winterspelen in Milaan. Daar hoopt Leerdam een medaille te winnen die nog ontbreekt op haar palmares: olympisch goud. Tussen kerst en oud en nieuw is het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) waar Nederlandse schaatsers zich moeten plaatsen.

Voor Leerdam wordt het hoogstwaarschijnlijk haar laatste olympische cyclus. Afgelopen maart vroeg vriend Jake Paul haar ten huwelijk. In de realityserie van hem onthulde het stel dat ze na de Olympische Spelen willen gaan trouwen en aan kinderen willen beginnen.