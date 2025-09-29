Jutta Leerdam is allang niet alleen meer bekend vanwege haar schaatscarrière. Naast de schaatsbaan timmert ze ook al jaren aan de weg als influencer en door haar relatie met Jake Paul kan ze zelfs een realityster genoemd worden. In gesprek met modeblad Numero vertelt ze over het bewust bezig zijn met haar leven buiten het schaatsen en hoe ze door de publiciteit meer zichzelf werd.

Leerdam werd als schaatsster al meermaals wereldkampioen en reed op de Olympische Spelen. Maar de laatste jaren is ze steeds meer bezig met haar leven buiten het ijs. Ze heeft een gigantisch succesvol Instagram-account waar ze 4,9 miljoen volgers blij maakt met content en samenwerkt met de grootste bedrijven. Leerdam is daarmee de meest gevolgde wintersportatlete die er is.

Naast haar Instagram-account is Leerdam ook wereldberoemd door haar relatie met Jake Paul. De YouTuber, die inmiddels furore maakt als bokser, is sinds 2023 samen met de schaatsster en een klein half jaar geleden vroeg hij har zelfs ten huwelijk. Leerdam had daardoor ook een prominente rol in de realityserie van Paul en zijn gezien: Paul American.

'Kost me weinig moeite'

Voor Leerdam is het geen grote moeite om haar carrière als influencer te combineren met het schaatsen. "Ik hoop dat ik mijn platform op de juiste manier kan gebruiken, om mensen te inspireren. Ik heb er ook plezier in naast mijn training en het geeft me energie. Het komt vanzelf en het kost me weinig moeite." Leerdam is op haar Instagram volledig zichzelf en op TikTok voelt ze dat ze minder serieus hoeft te zijn. "Het is als FaceTime met mijn vrienden."

Leerdam gaat ook zeer makkelijk met de publiciteit om. "Ik denk dat de publiciteit me meer mezelf heeft laten voelen. Normaal gesproken ben ik best gesloten voor mensen buiten mijn cirkel, maar als er een camera draait, dan kan ik meer mezelf zijn naar iedereen. Het voelt alsof ik met vrienden praat, maar ik zal altijd mezelf blijven", vertelt Leerdam.

Cover

Naast het interview stond Leerdam ook groots op de voorpagina van het magazine Numero. Op haar Instagram plaatste ze de coverfoto en de lovende reacties stroomden direct binnen. "Wat ben je knap", lijkt de strekking van de meeste mensen in de reacties te zijn. Leerdam is op dit moment in volle training om op haar best te verschijnen voor het belangrijkste doel van deze winter: de Olympische Winterspelen in Italië.