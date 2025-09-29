Jutta Leerdam schittert op de cover van een modeblad en dat kan haar schoonmoeder zéker bekoren. Pam Stepnick, de moeder van Jake Paul, deelt de voorpagina met haar vele volgers op Instagram en schrijft er de nodige lovende woorden bij.

'Bad ass!', schrijft Stepnick in haar Instagram Stories. De moeder van de beroemde entertainers Jake en Logan Paul heeft zelf ook ruim 400.000 volgers. Zij is enorm onder de indruk van het uiterlijk van Leerdam: 'Een felle concurrent met een enorme schoonheid.'

Stepnick en Leerdam hebben al een redelijke geschiedenis samen. De topschaatsster arriveerde al een keer met haar schoonmoeder bij een gevecht van Jake Paul én Stepnick was ook op het verlovingsfeestje nadat de 26-jarige Westlandse ten huwelijk was gevraagd door de bokser. Na het schaatsseizoen zal het contact tussen de twee nog intenser worden, want na de Olympische Spelen hebben Leerdam en Paul de droom om de familie uit te breiden met een kindje.

'Mijn grote passie'

Leerdam schitterde op de cover het modeblad Numéro. Daarop heeft ze speciaal ontworpen kleding aan en dat mag je natuurlijk ook wel verwachten van zo'n soort magazine. Zelf is ze heel blij: "Ik ben trots om op de cover te staan. Naast schaatsen is mode mijn grote passie dus ik voel me gezegend dat ik deze kans heb gekregen."

Het sprintkanon met liefst 4,9 miljoen volgers op Instagram staat enorm veel in de publiciteit. Zeker ook door haar optreden in de realityserie van de familie waar ze mee gaat trouwen: Paul American. Leerdam zei in het interview met Numéro: "Ik denk dat de publiciteit me meer mezelf heeft laten voelen. Normaal gesproken ben ik best gesloten voor mensen buiten mijn cirkel, maar als er een camera draait, dan kan ik meer mezelf zijn naar iedereen. Het voelt alsof ik met vrienden praat, maar ik zal altijd mezelf blijven."

Nieuw seizoen

Leerdam maakt zich op voor het nieuwe seizoen, dat over een maand begint. Op 31 oktober begint de NK afstanden in Heerenveen. De schaatsers zullen vooral gefocust zijn op het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT), waar de tickets voor de Olympische Winterspelen van februari 2026 worden verdeeld.