Jutta Leerdam bereidt zich momenteel voor op het schaatsseizoen en dat is nogal belangrijk met de Olympische Spelen in februari van volgend jaar. De topschaatsster is de afgelopen jaren ook buiten het ijs uitgegroeid tot een ster en dat levert haar een plekje op de voorpagina van een opvallend blad op.

Leerdam reed de afgelopen jaren een enorme erelijst bij elkaar op het ijs, maar ook buiten haar professie timmerde ze hard aan de weg. Mede door haar relatie met de boksende influencer Jake Paul is ze inmiddels wereldwijd beroemd. Zelf weet ze zich ook prima te verkopen op sociale media en daar worden haar verrichtingen inmiddels dan ook door miljoenen mensen gevolgd.

Ze is dan ook een gewild persoon om te interviewen voor de media en Leerdam zal dan ook op heel veel verzoeken nee moeten zeggen. Op een bijzondere aanvraag hapte ze echter wel toe en het resultaat deelt ze trots op haar Instagram.

Op cover van modeblad

Leerdam staat namelijk groot op de cover het modeblad Numéro. Daarop heeft ze speciaal ontworpen kleding aan en dat mag je natuurlijk ook wel verwachten van zo'n soort magazine. Zelf is ze heel blij: "Ik ben trots om op de cover te staan. Naast schaatsen is mode mijn grote passie dus ik voel me gezegend dat ik deze kans heb gekregen."

Het magazine wordt overigens in meerdere landen uitgegeven zoals de Verenigde Staten, Japan, China en Duitsland, maar de lezers in die landen zullen Leerdam echter niet zien, want zij is te vinden op de Nederlandse editie van het blad.





Olympisch seizoen

Leerdam moet nog heel eventjes wachten, maar dan begint eindelijk het olympische schaatsseizoen. Eind oktober staan de NK afstanden op het programma en dat evenement is dit jaar het begin van het nieuwe schaatsjaar. Dat toernooi is dit jaar een stuk minder waard dan normaal, want dan zijn er nog geen tickets voor de Spelen te verdienen.

Dat is wel het geval op het Olympisch Kwalificatietoernooi dat eind december op de planning staat. Daar moeten de Nederlandse rijders pieken om überhaupt naar Milaan te mogen. Leerdam is al jaren de beste Nederlandse op de 1000 meter, maar als zij bij het OKT een foutje maakt, kan haar dat zomaar deelname aan de Winterspelen kosten. Een gouden medaille is de enige grote prijs die nog ontbreekt voor Leerdam. Ze won in 2022 wel al eens een zilveren plak, maar werd dus nog nooit olympisch kampioen.