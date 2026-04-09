Voor Jutta Leerdam zit het schaatsseizoen er inmiddels alweer enige tijd op, maar dat betekent niet dat het een rustige tijd voor haar is. De olympisch kampioene genoot van een tropische vakantie, ging op wintersport in Frankrijk en bracht de Pasen door met haar familie in Nederland. Inmiddels lijkt de topschaatsster weer aan de andere kant van de wereld te vertoeven bij haar verloofde Jake Paul.

Leerdam kwam tijdens de Spelen, waar ze goud en zilver won, voor het laatst in actie op de schaatsbaan en dus heeft ze al bijna twee maanden vrij. Nadat alles vier jaar lang in het teken stond van die ene wedstrijd lijkt ze volop te genieten van haar vrije tijd met allerlei bijzondere momenten. Zo bracht Leerdam onlangs ook nog een bezoekje aan het hoofdkantoor van haar sponsor Nike en werd ze daar overladen met cadeau's.

Nu lijkt ze dus weer in het gezelschap van haar verloofde te verkeren. De 27-jarige Leerdam deelde op haar Instagram enkele beelden waarop dat het geval is. De topschaatsster plaaste namelijk een foto van Thor, de hond van Paul, en die noemt ze 'baby'. De hond speelde in het verleden vaker een prominente rol in berichten van Leerdam over haar avonturen met haar verloofde.

Ook plaatst ze een video waarin het avondeten wordt klaargemaakt op de grill. Die worden door Paul klaargemaakt. Hij is niet met zijn gezicht in beeld te zien, maar de tatoeage op de linkerarm geeft meteen weg dat hij het is. 'Smokey burgers for dinner', schrijft Leerdam daarbij.

Paul boos op Nederlandse media

Paul zorgde eerder deze week nog voor wat commotie. Hij haalde namelijk fors uit richting de Nederlandse media. Zij zouden 'leugens verspreiden' over hem en Leerdam. De uitspraak van Paul leek een reactie op een aantal beweringen van Yvonne Coldeweijer, de vrouw achter het juicekanaal lifeofyvonne. Volgens haar zou het namelijk niet zo goed gaan tussen de Amerikaan en Leerdam. Daar hebben de twee zelf publiekelijk echter nog nooit blijk van gegeven.

Toekomst ongewis

Het is overigens nog altijd onduidelijk of Leerdam de laatste schaatswedstrijd uit haar carrière al heeft gereden. Ze meldde zich na de Spelen af voor de NK en WK sprint en liet eerder al meerdere keren vallen dat ze weleens snel zou kunnen gaan stoppen met schaatsen. Ook Paul zei dat al eens aangezien de twee dolgraag een gezin zouden willen gaan stichten. Leerdam had direct na de Spelen echter nog geen definitieve knoop doorgehakt over haar toekomst.