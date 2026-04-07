Jake Paul en Jutta Leerdam staan waar ze maar komen in de spotlights en dat leidt ertoe dat er ook regelmatig in de media over het koppel geschreven wordt. Daar lijkt Paul echter een beetje klaar mee te zijn, want hij heeft een keiharde boodschap richting de Nederlandse media. De Amerikaan beticht hen namelijk van leugens.

Paul is altijd erg actief op zijn sociale media-accounts op X, TikTok en Instagram en daar wordt hij ook gevolgd door miljoenen mensen. De boksende influencer uit de Verenigde Staten meldde zich in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) op X en kwam toen met een duidelijk statement richting ons land.

Paul trekt fel van leer tegen Nederlandse media

"Ik zie dat de Nederlandse media liegen over mijn verloofde Jutta en ik", schrijft Paul in zijn bericht en daar is de Amerikaan duidelijk niet van gediend. "Er wordt de afgelopen jaren zoveel onjuiste informatie over Jutta verspreid. Het moet stoppen."

Het is niet duidelijk waar Paul met zijn post precies op doelt, want daar laat hij zich niet over uit. In de reacties op zijn bericht wordt die vraag ook meerdere keren gesteld, maar daar komt geen reactie op.

Seeing the Dutch media lying about my fiancé Jutta and I. There is so much false information being spread about Jutta in the past years. It needs to stop. — Jake Paul (@jakepaul) April 6, 2026

Mogelijk heeft de Amerikaan lucht gekregen van wat berichten van enkele zogeheten juicekanalen uit Nederland op sociale media. Daar werden de afgelopen dagen namelijk verhalen de wereld ingeslingerd dat het minder goed zou gaan tussen Paul en Leerdam. Yvonne Coldeweijer, de vrouw achter het juicekanaal lifeofyvonne, beweerde zelfs dat de relatie verbroken zou zijn. Daar heeft het koppel zelf echter nooit iets over gezegd.

Pasen met de familie

Leerdam vierde de afgelopen dagen Pasen met haar familie. Ze had het daar duidelijk naar haar zin en ook bleek dat ze naast schaatsen nog een ander talent heeft. De olympisch kampioene sloofde zich flink uit in de keuken en verzorgde het avondeten voor haar broer, zussen, ouders en oma. Het resultaat mocht er dan ook wezen.

De 27-jarige Leerdam gaf haar volgers maandagavond ook nog even een inkijkje van hoe de maaltijd precies tot stand was gekomen. Paul, die niet van de partij was, zag de beelden ook en kreeg er duidelijk trek van. "Breng mij de restjes", reageerde hij op de video van zijn verloofde.