Jake Paul is nog steeds herstellende van de kaakbreuk die hij opliep in gevecht met Anthony Joshua. Toch deinst de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam niet terug voor een sportieve uitdaging. Na een onthulling over zijn operatie in februari wekt hij verbazing bij Britse media.

De 29-jarige Paul stond afgelopen december in de ring met Joshua. De Britse bokslegende won met een knock-out en daarbij liep de Amerikaan een kaakbreuk op. Hij werd direct geopereerd en moest in februari, na de gouden race van Leerdam op de olympische 1000 meter, opnieuw onder het mes.

In de tussentijd vloog hij op en neer van Milaan naar de Verenigde Staten en onlangs stond hij ook nog op een snowboard in de Franse bergen tijdens een wintersportvakantie met de familie van de Nederlandese schaatsster. Dat leidt tot verbazing in Britse media, want Paul zou wel heel onvoorzichtig zijn met die sportieve uitdagingen. "Hij weigert rust te nemen en dat kwan zijn herstel beïnvloeden", schrijft The Sun.

'Een en al actie'

Het Britse medium deed daarom navraag bij Nakisa Bidarian, mede-oprichter van het bedrijf van Paul Most Valuable Promotions. "Hij chillt niet, het is een en al actie", zegt hij. “Quads rijden op zijn ranch, ritjes op een snowscooter, snowboarde. Het is constant hoofdbeweging."

Operatie

Bidarian doet ook een boekje open over de tweede operatie van Paul. Vlak na het gevecht werd de kaak van de bokser vastgezet met metalen platen. "Hij heeft die metale platen nu juist laten verwijderen omdat zijn kaak goed hersteld."

Op die manier zou de kaak van Paul op een 'natuurlijke' manier kunnen helen. "Dat gezegdhebbende, hij heeft geen dag vrij genomen sinds de operatie", vervolgt Bidarian. Het verwijderen van de platen in zijn kaak heeft ook geen invloed op de hersteltijd. Paul zou eind dit jaar weer terug kunnen keren in de ring.

Of er dan al meteen een gevecht gaat plaatsvinden, kan Bidarian nog niet zeggen. "Ik denk dat hij doet wat hij wil. Dat is de positie die hij voor zichzelf heeft gecreëerd op 29-jarige leeftijd. Hij heeft meer bereikt dan de meeste atleten doen in een heel leven."

Geïnspireerd door Jutta Leerdam

Toch is Paul geïnspireerd door de olympische titel van zijn geliefde om voor het hoogst haalbare te gaan in zijn bokscarrière. "Toen hij Jutta goud zag winnen, ging hij nadenken dat hij dat ook will meemaken. Hij wil voelen hoe het is om goud om zijn middel te raken", doelt hij op een wereldtitel in het boksen.

“Maar we moeten eerst zien hoe hij herstelt", benadrukt Bidarian. "En wat zijn wens is. Maar hij maakt het goed."