Topschaatsster Jutta Leerdam laat grote leegte achter bij Jake Paul: 'Ik mis je'

Jutta Leerdam en Jake Paul brachten de afgelopen maanden veel tijd met elkaar door, maar aan die fijne periode is voor het koppel een einde gekomen. De topschaatsster keerde onlangs terug naar Nederland om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen en dat laat een grote leegte achter bij haar Amerikaanse geliefde.

Leerdam reed half maart haar laatste wedstrijd van het afgelopen schaatsseizoen tijdens de WK afstanden in Noorwegen en wist vervolgens niet hoe snel ze in het vliegtuig moest stappen om naar de andere kant van de wereld te vliegen. Ze had tenslotte een tijdje geen verplichtingen en dus kon ze tijd doorbrengen met haar Amerikaanse vriend, die haar al snel ten huwelijk vroeg.

Moeilijk afscheid

Leerdam liet eerder al weten dat ze het erg lastig vond om te vertrekken vanuit Puerto Rico, waar Paul in een niet bepaald bescheiden onderkomen woont. De schaatsster maakte een vlog waarin ze haar volgers de laatste momenten met haar geliefde liet zien. Leerdam gaf toen aan dat ze hem enorm zou gaan missen en dat gevoel blijkt wederzijds.

De twee maakten vervolgens allerlei avonturen samen mee, maar afgelopen week moesten ze afscheid van elkaar nemen. Leerdam kijkt alweer met een schuin oog vooruit naar het volgende schaatsseizoen en om zich daarop voor te bereiden stapte ze opnieuw in het vliegtuig, maar dan met Nederland als bestemming.

Paul mist Leerdam ook

Paul wijdde daar namelijk een hele post aan op zijn Instagram-account. De Amerikaan deelde op het sociale medium een reeks foto's en ook een video waarin de twee samen een romantisch moment beleven. Ze kijken op een kleedje naar de zonsondergang en kunnen het dan natuurlijk niet laten om elkaar een zoen te geven.

"Ik mis je", schrijft Paul bij de beelden die hij op zijn Instagram deelde. Leerdam kan het uiteraard niet laten om zelf ook nog even een reactie achter te laten. "Ik hou van het leven met jou", plaatst ze onder het bericht van haar verloofd. Even later reageert ze nogmaals. "En ik mis jou ook", voegt ze toe.

Laatste schaatsjaar?

Het lijkt erop dat dit het laatste jaar is dat Paul en Leerdam elkaar door hun sportcarrières minder kunnen zien dan gehoopt. De schaatsster heeft al haar pijlen gericht op de Olympische Winterspelen van Milaan, die volgend jaar februari worden gehouden. Leerdam pakte in 2022 zilver op de 1000 meter en hoopt deze keer goud te pakken.

In de realityserie Paul American deden Leerdam en Paul allebei uitspraken over de toekomst van de topschaatsster. De Amerikaan merkte in een van de eerste afleveringen al op dat de 26-jarige Leerdam na de Spelen gaat stoppen, omdat ze daarna een gezin willen gaan stichten. Die woorden leek de schaatsster later zelf te bevestigen.