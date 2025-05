Jake Paul weet Jutta Leerdam met bijzonder gebaar te overtreffen: 'Ik had er meer van verwacht'

In Nederland is het zondag moederdag en dat liet ook Jutta Leerdam niet zomaar voorbijgaan. De topschaatsster wilde haar moeder eens goed in het zonnetje zetten, maar werd daarbij overtroffen door niemand minder dan haar verloofde Jake Paul.

Leerdam had speciaal voor moederdag een boeket bloemen samengesteld voor moeder Monique. Dat was niet de enige bos bloemen die de mama van de topschaatsster kreeg, want ook Paul besloot zich uit te sloven. Hij stuurde haar een enorm vol boeket en daar verbleekte het cadeautje van Leerdam bij.

De schaatsster deelde een foto van de twee bossen bloemen op Instagram. "Ik ga niet liegen, ik had meer van mijn bloemen verwacht", schreef ze bij de foto. Dat het cadeau van haar geliefde meer indruk maakt, vindt Leerdam alleen maar mooi: "Gelukkig deed mijn verloofde het goed. Dankjewel dat je mijn moeder blij maakt."

Leerdam moet Paul sinds kort missen, want ze vloog onlangs terug naar Nederland om zich weer te gaan voorbereiden op het volgende schaatsseizoen. De schaatsster was na de WK afstanden van half maart wekenlang aan de andere kant van de wereld te vinden om tijd met haar vriend door te brengen. Hij vroeg haar in die periode ook ten huwelijk waardoor ze inmiddels dus elkaars verloofden zijn.

Jake Paul wist Jutta Leerdam af te troeven. © Instagram

Ernstige ziekte

Dat gaf de schaatsster wel de kans om moederdag met haar moeder te vieren in Nederland. Dat zal ongetwijfeld een bijzonder moment zijn geweest, want dat was verre van vanzelfsprekend. De moeder van Leerdam was namelijk ernstig ziek. Zij leed aan slokdarmkanker en lag in 2024 zelfs op de IC terwijl de schaatsster op de WK afstanden in actie kwam. Gelukkig herstelde de moeder van Leerdam en ze is inmiddels zelfs genezen verklaard.

Olympische Spelen

Leerdam kan dus met een stuk minder zorgen gaan toewerken naar de Olympische Spelen van volgend jaar. In Milaan hoopt ze een olympische gouden medaille te gaan pakken. Het worden waarschijnlijk haar laatste Spelen, want in de realityserie Paul American spraken Leerdam en Paul meerdere keren uit dat de bedoeling is dat de schaatsster na komend seizoen gaat stoppen.