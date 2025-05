Topschaatsster Jutta Leerdam verklapt toekomstplannen met Jake Paul: 'We kunnen niet wachten'

Inmiddels is Jutta Leerdam hard aan het trainen ter voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar. Maar de voorbije anderhalve maand verbleef ze bij haar verloofde Jake Paul, die een landhuis heeft in Puerto Rico. Na Leerdams carrière zal ze daar hoogstwaarschijnlijk definitief naartoe gaan.

"Jake is m’n persoon. Dus ooit ga ik weg uit Nederland. Dat is gestoord. Maar het verdrietige is dat ik mijn land, cultuur en familie moet achterlaten, wat het allerbelangrijkste voor me is. Maar ik wil zijn waar mijn hart is en mijn hart is bij Jake", vertelde Leerdam onlangs in een aflevering van de realityserie Paul American, die gaat over haar verloofde en diens broer Logan.

Plannen in Puerto Rico

Onlangs deelde Leerdam haar voorlopig laatste vlog vanuit Puerto Rico. Daarin kreeg ze van een volger de vraag: "Helpen jullie de mensen in de kleinere dorpen?" Daar gaf Leerdam antwoord op. "Jake heeft al 12 sportscholen in heel Puerto Rico gerenoveerd, zodat Puerto Ricaanse kinderen en mensen er gratis naartoe kunnen. En we kunnen niet wachten om meer voor het eiland te doen."

Eerst de focus op olympisch goud

Maar Leerdam is eerst bezig met haar eigen carrière. Haar laatste olympische seizoen staat voor de deur. De Nederlandse won al eens zilver op de Winterspelen (van 2022) achter Miho Takagi. Komend jaar moet alles op zijn plek vallen voor het ultieme doel: goud. "Olympisch zilver is geweldig, maar het is geen goud. Ik streef naar het allerhoogste en ik heb dat goud nodig", verzekerde ze onlangs.

"Ik ben zesvoudig wereldkampioen. Dat is veel en daar ben ik blij om, maar de volgende Olympische Spelen zullen mijn laatste zijn en daar wil ik goud winnen", is ze stellig. "Ik wil later niet terugkijken en denken: het spijt me dat ik me heb laten leiden en niet voor mezelf ben opgekomen. Nee, ik wil trots op mezelf zijn dat ik dat besluit heb genomen."

Kinderwens

Bij de volgende Winterspelen is Leerdam 27 jaar oud. Onlangs werd ze ten huwelijk gevraagd door Jake Paul en in een van de eerdere afleveringen van Paul American ging het over het krijgen van kinderen. Paul stelde toen dat de volgende Olympische Spelen de laatste van Leerdam zouden zijn en dan aan de kinderwens kan worden begonnen.