Of olympisch schaatskampioene Jutta Leerdam ook na de zomer weer haar ijzers onderbindt om de competitie aan te gaan, is nog niet bekend. Wel maakt de Westlandse verloofde van bokser Jake Paul duidelijk dat ze gewoon doorgaat met trainen in de gym. En ze wil dat haar volgers daar iets van opsteken.

Leerdam werd in februari in Milaan olympisch kampioene op de 1000 meter, de afstand waarop ze al eerder wereldkampioene werd. Dat was de laatste keer dat ze in competitie was, want ze besloot de maand daarop de WK sprint in Thialf over te slaan. Sindsdien reist ze de wereld rond, spendeert ze veel tijd met Paul en doet ze promotionele actviteiten, zoals onlangs nog een voetbalwedstrijdje tussen influencers.

Geen geheimen

Via haar socials laat ze haar fans glimpen zien van al die glamoureuze en ontspannende momenten. Maar deze week lijkt er een knop te zijn omgezet, want in het weekend plaatste ze al een video op TikTok die ze nam tijdens het hardlopen. Maandag komt er een filmpje bovenop vanuit de sportschool. Wellicht is het op het landgoed van Paul op Puerto Rico, want er hangen overal reclames voor het merk W, dat onder meer deodorant op de markt brengt.

In de video staat: "Ik ben hypergefocust op deze bilspieroefening". En in het bijschrift heeft Leerdam dit opgeschreven: "Not gatekeeping", wat zoiets betekent als "Ik heb geen geheimen" of "Ik houd geen informatie achter." Daarmee bedoelt ze dat ze er geen problemen mee heeft om te laten zien hoe ze als topschaatsster traint.

Jake Paul

De oefening houdt in dat Leerdam met handen en knieën op de vloer leunt en onderwijl een gewicht in haar knieholte klemt. Vervolgens gaat het op en neer met de voet waarop de dumbell rust. Volgers zijn onder de indruk van haar sessie: "Ze tilt 30 op alsof het niets is." Paul zelf reageert ook: "Ik staar naar jou door het raam terwijl je dit post." Kennelijk zat de bokser en influencer naar haar te gluren.

Dat

Paul is minder actief op TikTok dan Leerdam. Wel plaatste hij in het weekend nog een fragment van popster Olivia Rodrigo, waarmee hij vroeger in een Disney-televisieserie speelde. Ze zei grappend dat Paul op jonge leeftijd al de ambitie had om als bokser veel oudere mannen in elkaar te meppen.