Jake Paul, de verloofde van Jutta Leerdam, maakt onverwachts furore als bokser. Echter was dit al sinds zijn jongere jaren de droom van de Amerikaan. Dit onthulde een wereldberoemde artiest.

Paul focust zich al enkele jaren op zijn loopbaan als bokser. Na jarenlang een beroemd internetpersoonlijkheid te zijn geweest, stapte hij afgelopen jaar met onder andere bokslegendes als Anthony Joshua en Mike Tyson de ring in.

'Hij wilde oude mannen in elkaar slaan'

Nu blijkt dat Paul al lang een loopbaan als bokser ambieerde. De wereldberoemde Amerikaanse artiest Olivia Rodrigo deed namelijk in het programma SNL een boekje open over de verloofde van de Nederlandse topschaatsster.

"Toen ik 13 was, speelde ik in een Disney-serie genaamd 'Bizaardvark'", zo begon ze haar anekdote in de talkshow. "We hadden een fantastische cast, waaronder Jake Paul. Jake en ik praatten altijd over onze toekomst. Ik zei dan: 'Ik wil echt muziek maken die de complexiteit van meisjes van mijn leeftijd onderzoekt.' En hij zei: 'Nou, op een dag wil ik oude mannen in elkaar slaan op Netflix.' En dat hebben we allebei gedaan! Hoera!"

We had the vision 😂 i told you that you would sell stadiums out and then we both did🤯 proud of you fr https://t.co/7oiujtd0iK — Jake Paul (@jakepaul) May 3, 2026

Ook al was haar verhaal satirisch ingestoken, ging Paul via X bloedserieus in op het verhaal van Rodrigo, die volgend jaar tweemaal gaat optreden in de Ziggo Dome. "We hadden de visie. Ik zei toch dat je stadions zou uitverkopen en nu hebben we het allebei gedaan. Ik ben echt oprecht trots op je!", zo luidde zijn antwoord.

Buiten de ring

Het is nu weer afwachten wanneer Paul de ring in duikt. De Amerikaan is nog herstellende van een zware kaakblessure die hij opliep in het gevecht tegen Joshua, die live werd uitgezonden op Netflix en waar Paul naar verluid ruim negentig miljoen dollar (bijna honderd miljoen euro) aan verdiende. Momenteel geniet hij van de aanwezigheid van zijn verloofde, de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Zij is na haar seizoen naar zijn villa in Puerto Rico vertrokken.