Voor toptalent Endrick komt er een periode aan waarin zijn leven op zijn kop gaat staan. De jonge Braziliaan is door Real Madrid verhuurd aan Olympique Lyon, wordt snel voor het eerst vader én hoopt dat hij door de bondscoach van Brazilië wordt geselecteerd voor het WK voetbal.

De 19-jarige Endrick, die zich binnenkort voor het eerst vader mag noemen, onthulde dat hij niet wil dat zijn kind een voetbalcarrière nastreeft, omdat hij de sport omschrijft als 'een zeer moeilijke omgeving'. De speler van Lyon, uitgeleend door Real Madrid, bekende ook dat zijn grootste wens is om door Carlo Ancelotti te worden opgeroepen voor het WK voetbal.

“Ik hoop dat hij een geweldig mens wordt en mij buiten het veld ziet als een normaal persoon, niet als Endrick,de voetballer. Voetbal is geen prettige plek. Het is een zeer moeilijke omgeving. Ik hoop dat hij advocaat, dokter of iets anders wordt, en dat hij gelukkig kan zijn in zijn eigen wereld”, verklaarde de spits in een interview met The Guardian.

Endrick en zijn partner, Gabriely Miranda, kondigden de zwangerschap op 10 april aan en deelden afgelopen vrijdag dat ze een jongen verwachten. De speler legde uit dat de wens voor een “rustig leven” voor zijn kind, ver weg van het voetbalveld, gebaseerd is op zijn eigen ervaring met media-aandacht.

'Ik wilde mijn ego opblazen'

“Toen ik begon met spelen, ging ik heel slecht om met sociale media en kritiek. Ik verliet het veld en ging direct naar Twitter, naar sociale media, om te zien wat mensen over mij zeiden. Ik wilde mijn ego opblazen. Maar dat is niet goed. Godzijdank is die fase voorbij. Als de wedstrijd voorbij is, blijf ik kalm en concentreer ik me op mijn herstel. Ik geef niet meer om die kritiek”, onthulde hij.

Wat het WK betreft, richt de Braziliaanse aanvaller zich liever op één doel tegelijk. Hoewel hij zich bewust is van de druk voor een goede campagne van het Braziliaanse elftal, is zijn directe prioriteit het veiligstellen van een plaats in de definitieve selectie van Carlo Ancelotti, die op 18 mei bekend wordt gemaakt.

'Ik moet daar zijn'

“Mijn grootste wens is om op het WK te spelen. Ik moet daar zijn. Dat is mijn eerste gedachte. Voordat ik aan de titel denk, moet ik mijn werk bij Lyon goed doen. Ik ben hier gefocust. Ik moet goed spelen in de resterende wedstrijden om mijn plek veilig te stellen. Mijn droom is om het WK te spelen en mijn land te helpen. Ik zal mijn uiterste best doen om Brazilië te helpen”, benadrukte de jonge aanvaller.

Aanpassen in Europa

De aanpassing aan Europa was niet gemakkelijk. Endrick herinnert zich de aankomst in een nieuw land, met weinig kennis van de taal en het delen van de kleedkamer met wereldsterren bij Real Madrid. Hij kon echter rekenen op de steun van teamgenoten die inspiratiebronnen werden, zoals Bellingham en Modric.

“Bellingham was erg belangrijk voor mij. Hij zorgde ervoor dat ik me welkom voelde bij de club. Ik sprak niet zo goed Engels, maar hij sprak met me, probeerde een beetje Spaans te spreken, stond aan mijn zijde en gaf me advies”, onthulde hij, eraan toevoegend dat Modric de speler was die hem het meest imponeerde: “Hij heeft me veel geleerd in mijn eerste jaar. Niet alleen op trainingen, maar ook in wedstrijden. Het was een ware voetballes.”