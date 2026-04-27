Het duurt nog zo'n zes weken tot het WK voetbal begint en dus houden alle bondscoaches hun hart vast, want een blessure kan er zomaar voor zorgen dat zij één van hun sterkhouders moeten missen. Maandag werd al duidelijk dat Nederland het zonder Xavi Simons moet doen en ook in Frankrijk is er bezorgdheid. Sterspeler Kylian Mbappé heeft namelijk een blessure opgelopen bij zijn club Real Madrid.

De Spaanse topclub speelde afgelopen weekend op bezoek bij Real Betis met 1-1 gelijk en daarmee vergooide het de laatste kans om rivaal FC Barcelona nog van de landstitel af te houden. Tot overmaat van ramp kwam ook de topscorer niet ongeschonden uit de strijd. De club meldt maandag op de eigen website dat de 27-jarige Mbappé geblesseerd is geraakt aan zijn linkerbovenbeen.

'Er is een blessure aan de semitendinosusspier in zijn linkerbeen vastgesteld', meldt Real in een verklaring op de site. Real meldt niet hoelang Mbappé uit de roulatie zal zijn met de blessure. Het is onzeker of de Franse spits op tijd hersteld is voor de Clásico van 10 mei in Barcelona. In dat duel kan Barça mogelijk de titel gaan pakken.

Frankrijk zag eerder al topspits afhaken

De Franse bondscoach Didier Deschamps zal zich met het oog op het WK voetbal echter ook flink zorgen maken over het nieuws. Frankrijk speelt op dinsdag 16 juni tegen Senegal de eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap en dat is dus al over zeven weken. De ploeg van Deschamps speelt daarna ook nog tegen Irak en Noorwegen.

Frankrijk beschikt op het oog over een zeer brede selectie met een hoop topspelers, maar het is de vraag wat daar nog van over gaat blijven de komende tijd. Onlangs raakte ook Liverpool-spits Hugo Ekitiké geblesseerd aan zijn achillespees en van hem is al duidelijk dat hij het WK gaat missen. Nu wacht Mbappé mogelijk ook een race tegen de klok.

Mbappé belangrijk op vorige WK's

Mbappé zal hopen dat het allemaal meevalt zodat hij voor de derde keer op rij met zijn land naar het WK kan. Bij zijn vorige twee deelnames was hij ontzettend belangrijk. In 2018 hielp hij Frankrijk met vier goals, waaronder één in de finale, aan de wereldtitel en vier jaar geleden was hij met liefst acht treffers zelfs de topscorer van het toernooi. Mbappé scoorde in de finale tegen Argentinië een hattrick en benutte in de penaltyreeks ook zijn strafschop, maar door twee missers van landgenoten werd Frankrijk alsnog onttroond.

Ook zorgen om andere wereldster

Mbappé is niet de enige superster die vlak voor het WK een spierblessure heeft opgelopen. Ook de Spaanse aanvaller Lamine Yamal, die bij FC Barcelona speelt, raakte onlangs geblesseerd. De verwachting is dat de nog altijd pas 18-jarige Yamal op tijd fit is voor het WK, maar een ideale aanloop is het uiteraard niet.