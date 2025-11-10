Prachtig nieuws uit de tennis- en voetbalwereld: een toptennisser heeft de dochter van een Ballon d'Or-winnaar ten huwelijk gevraagd. Ivana Nedved heeft haar jawoord gegeven aan Sebastian Korda.

Het verlovingsseizoen is aangebroken bij de tennissers. Nu het jaar er voor bijna alle profs op zit, is het tijd om meer aandacht te schenken aan het privéleven. De Amerikaan Korda greep die kans aan om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. De 25-jarige toptennisser ging op één knie voor Ivana, de dochter van Pavel Nedved.

Op Instagram deelt het stel innige beelden. Ivana poseert met de ring die ze net heeft gekregen, terwijl ze ook kussend op de foto staan. 'Voor altijd en nog langer', schrijven zij bij de post. Verschillende prominenten uit de tenniswereld reageren enthousiast op de post. Zo feliciteert Coco Gauff het stel met het heuglijke nieuws.

Resultaten van Sebastian Korda

Korda is momenteel de nummer 48 van de wereld. Vorig jaar stond hij nog een tijdje op de twaalfde plek van de wereldranglijst, zijn beste resultaat tot nu toe. Hij won twee ATP-titels in zijn carrière en verzamelde al dik acht miljoen dollar (omgerekend ruim zeven miljoen euro) aan prijzengeld in zijn carrière.

Zijn seizoen kwam een paar dagen geleden ten einde, toen hij in de halve finale van het ATP-toernooi in Athene werd uitgeschakeld. Lorenzo Musetti versloeg hem in drie sets. De Italiaan moest in de finale uiteindelijk het hoofd buigen voor Novak Djokovic.

Dochter van Pavel Nedved

De verloofde van Korda is dochter van de bekende Tsjechische oud-voetballer Pavel Nedved. Hij won de prijs voor beste voetballer van het jaar in 2003. Dochter Ivana (28 jaar) is vernoemd naar zijn ex-vrouw. Op Instagram geniet zij van haar zorgeloze leven, die zij als volgt omschrijft: 'Ik reis veel en draag cute outfits.'