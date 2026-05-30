Bokssensatie Gradus Kraus en zijn partner Donna hebben zaterdag hun tweede kindje verwelkomd. Nadat zij eerder trotse ouders werden van Giana (4), is Donna zaterdag bevallen van hun eerste zoon: Albert. De nieuwe telg draagt dus dezelfde naam als de vader van Kraus.

Een poosje geleden maakte het stel via Instagram bekend in verwachting te zijn van hun tweede kindje. Kraus is aan een ongekende opmars bezig. De bokssensatie won sinds zijn profdebuut als bokser bijna al zijn partijen op basis van een (technische) knock-out.

Onlangs bokste de Brabander zijn tweede profpartij in Nederland tijdens Boxing Gladiators. Daar liet hij zoals gewoonlijk zijn wedstrijd niet lang duren. De Britse Theo Brooks arriveerde ongeslagen in Rotterdam na vijf overwinningen op rij. Maar Kraus sloeg zijn tegenstander in de eerste ronde twee keer neer. Brooks gaf op in de tweede ronde, nadat hij weer een serie klappen moest incasseren. Al bleek de Nederlander achteraf na door één van die klappen wel zijn hand te hebben gebroken.

Eerbetoon

Zaterdag maakte het stel de geboorte van hun zoontje Albert wereldkundig. Uit de datum en tijd in het onderschrift blijkt dat hij enkele uren daarvoor op dezelfde dag ter wereld is gekomen. Het zal ongetwijfeld een emotioneel moment zijn geweest voor kickbokslegende Albert Kraus, de vader en trainer van Gradus. Niet alleen werd hij opnieuw opa en kwam zijn eerste kleinzoon ter wereld, ook draagt de jonge telg dezelfde naam als zijn opa. Een mooi eerbetoon van de bokser aan zijn vader en tevens trainer.

Bokser in spe?

Op een foto die Kraus in zijn verhaal op Instagram deelt is te zien dat de jonge telg alvast een klein cadeautje heeft ontvangen in de vorm van twee kleine bokshandschoentjes. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de kleine Albert in de komende jaren veel in de sportschool van de familie te vinden is en wellicht wel een mooie carrière in het verschiet heeft liggen.

