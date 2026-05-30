De twee weken van Vandaag Inside vanuit Curaçao zijn afgerond. Renè van der Gijp, vaste prik in de talkshow, kan weer naar huis. Zijn vrouw Minouche de Jong-Van der Gijp was bij hem op het eiland en blijkt een fantastische tijd te hebben gehad.

Er was een hoop te doen rondom het afreizen van het programma naar de andere kant van de wereld. Curaçao had zich weliswaar geplaatst voor het WK voetbal 2026, zodat het wellicht de moeite waard kon zijn om tijdens het toernooi Vandaag Inside op te nemen op het eiland.

Maar er werd besloten een paar weken voor het begin van het WK naar Curaçao te gaan. Eigenlijk zonder hele goede reden, dus. Behalve dan dat de hele trip gesponsord werd door een toeristisch bedrijf.

Sfeer

De eerste paar dagen leek de sfeer nog niet heel geweldig. Johan Derksen was knorrig, brandde Dick Advocaat af vanwege zijn keus om terug te keren als bondscoach van Curaçao, en De Snor deed een opmerking over de omgang tussen mannen en vrouwen die hij de dag erna moest inslikken.

Gijp en Derksen hadden vooraf ook niet heel veel zin in de reis. Alleen presentator Wilfred Genee keek erg uit naar de hele onderneming. Gaandeweg draaiden de andere twee bij en in de loop van de tweede week, lieten ze regelmatig weten dat ze het geweldig vinden op het eiland.

Verliefd

Dat blijkt ook uit een post op zaterdag van Minouche, de vrouw van Gijp. Ze plaatste een foto van haar partner, met als bijschrift: "Klein beetje verliefd geworden op Curacao. Wat een heerlijk eiland!" In de fotoreeks komen de plekken voorbij waar toeristen zo van genieten: de stranden, de veelkleurige huisjes, plus ook groepsfoto's van de crew die aan Vandaag Inside werkt.

Wim Kieft

Uit eerdere stories op haar sociale media blijkt verder dat Minouche zich ook in de avond goed vermaakte met de rest van de mannen van Vandaag Inside. Oud-tafelgast Wim Kieft ging gezellig een hapje met hen eten, en ook een optreden van Wilfred Genee als zanger kon natuurlijk niet ontbreken. Cybermannetje Dave Maasland genoot bovendien met het stel van een spectaculaire avond vol muziek en optredens.

