Woensdag werd er bij de Madrid Open een dubbelspelwedstrijd bij de mannen kort onderbroken nadat Manuel Guinard een harde bal van Stefanos Tsitsipas in het gezicht kreeg. De Fransman ging direct naar de grond en bleef even op de baan liggen.

Tijdens de tweede set haalde Tsitsipas met een backhand uit toen de bal zijn richting op kwam. Hij sloeg de bal hard door het midden naar de overkant en raakte Guinard daarbij hard in het gezicht. De Fransman zakte direct met pijn naar de grond en sloeg zijn armen voor het gezicht.

Zijn dubbelpartner en de tegenstanders kwamen meteen kijken of hij oké was. Tsitsipas stapte ook even over het net heen om zijn excuses aan te bieden, terwijl Guinard nog steeds op de grond lag.

Guinard kan verder

Guinard kon de wedstrijd gelukkig hervatten en won samen met de Argentijnse Guido Andreozzi de tweede én de derde set, waardoor zij doorgingen naar de kwartfinales, ten koste van Tsitsipas en de Italiaanse Luciano Darderi. De twee wonnen een dag later ook hun kwartfinale in tegen Monegaskische duo Romain Arneodo en Valentin Vacherot en staan nu dus in de halve finale.

Uitschakeling Tsitsipas

Met de uitschakeling bij het dubbelspel is Stefanos Tsitsipas officieel klaar bij de Madrid Open. Dinsdag strandde hij namelijk ook al bij in het enkelspel. Hij kreeg in de achtste finale tegen titelhouder Casper Ruud twee matchpoints, maar ging toch nog onderuit.