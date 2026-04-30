Anastasia Potapova speelt donderdag in Madrid de grootste partij uit haar carrière. De vriendin van Tallon Griekspoor maakt dan voor het eerst haar opwachting in de halve finale van een WTA 1000-toernooi te worden. Dat belooft bij voorbaat al een beladen duel te worden, want de geboren Russin treft Marta Kostyuk. De Oekraïense had vooraf al een duidelijke boodschap voor Potapova.

Potapova ging woensdag door een enorme rollercoaster in haar kwartfinale tegen Karolina Pliskova. Ze kreeg in de tweede set liefst drie matchpoints, maar gaf de set alsnog uit handen en Pliskova nam vervolgens in de derde set een 3-1 voorsprong. De voor Oostenrijk uitkomende Potapova leek op dat moment mentaal gebroken, maar plotseling kwam Griekspoor in haar spelersbox zitten nadat hij zijn dubbelpartij had verloren.

Hij deed er alles aan om zijn vriendin er weer bovenop te helpen en dat werkte, want Potapova pakte met vijf games op rij alsnog de zege. De 25-jarige Potapova mag daardoor donderdag voor het eerst in haar loopbaan een halve finale op een WTA 1000-toernooi spelen. Ze neemt het dan op tegen Kostyuk, die in de kwartfinale afrekende met Linda Noskova.

Beladen duel

Die ontmoeting is niet alleen heel belangrijk, maar ook beladen door de afkomst van de twee speelsters. Potapova komt tenslotte oorspronkelijk uit Rusland en dat land viel in 2022 Oekraïne, het land van Kostyuk binnen. Bij hun vorige ontmoetingen schudden beide speelsters elkaar na afloop dan ook niet de hand, zoals gebruikelijk is bij duels tussen tennissers uit Rusland en Oekraïne.

Het was echter de vraag of dat ook donderdag weer het geval zou zijn, want formeel is Potapova tegenwoordig een Oostenrijkse tennisster. Kostyuk was na haar zege in de kwartfinales echter heel duidelijk over wat ze na afloop van de partij tegen Potapova gaat doen.

Kostyuk zal geen handen schudden met Potapova

"De enige persoon waarmee ik handen schud is Daria Kasatkina", vertelde Kostyuk. "Zij heeft niet alleen haar paspoort veranderd, maar heeftook openlijk gezegd dat ze tegen de oorlog is. De oorlog is de reden waarom ik en andere meiden de beslissing hebben gemaakt om geen handen te schudden."

Potapova voldoet volgens Kostyuk niet aan alle voorwarden. "Er zijn meerdere speelsters die hun nationaliteit hebben veranderd, maar geen enkele heeft publiekelijk uitgesproken tegen de oorlog te zijn. Voor mij is er dus niets veranderd."

Unieke prestatie

Potapova zorgde overigens ook nog voor een unieke prestatie in Madrid. Ze verloor namelijk vorige week in de kwalificaties, maar werd na een aantal afmeldingen alsnog toegelaten tot het hoofdtoernooi. Daarin werd ze de eerste lucky loser ooit die de halve finales haalde van een WTA 1000-toernooi.